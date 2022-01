Los centros educativos reanudan las clases "con normalidad", según Javier Imbroda

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha asegurado este lunes que los centros educativos de Andalucía han reanudado las clases tras las vacaciones de Navidad “con normalidad” y sin que se hayan registrado incidencias significativas.



Imbroda, que ha asistido a la colocación de la primera piedra de la ampliación de un colegio en Estepona (Málaga, ha afirmado que "hay absoluta normalidad en el funcionamiento de prácticamente todos los centros educativos” de la comunidad autónoma.



Ha manifestado que por el momento no hay cifras respecto a cuantos profesores podrían estar de baja, aunque las delegaciones territoriales de Educación trabajarán para dar “la respuesta más inmediata” a las necesidades de los alumnos y cubrir las bajas del profesorado que se puedan producir.



Esta “es una muy buena noticia” porque para la Junta “la presencialidad era fundamental”, ha destacado el consejero, que ha hecho hincapié en que “el riesgo cero no existe en ningún sitio de la sociedad”.



Además, ha valorado el “enorme trabajo” y esfuerzo que están realizando los docentes con la colaboración de las familias y el propio alumnado para manejar la situación.



A este respecto, el titular de Educación ha insistido en que Andalucía “ha vuelto a dar ejemplo de que los centros educativos siguen siendo espacios seguros” donde niños y jóvenes pueden continuar formándose, “objetivo fundamental de toda la comunidad educativa”.



A tenor de lo vivido con la reanudación presencial de las clases en 2021, Imbroda se ha mostrado convencido de que el porcentaje de bajas entre los más de 120.000 profesores que hay en Andalucía -entre colegios públicos y concertados- será muy reducido y ha trasladado “un mensaje de prudencia y responsabilidad”, sin caer en el alarmismo.



A este respecto, ha recordado que el año pasado “más del 90 por ciento de los centros andaluces estuvieron libres de covid durante todo un curso cuando aún no había vacunas” y este primer trimestre se ha llegado a Navidad con un 96 por ciento de centros sin coronavirus, lo que -a su juicio- hace presagiar que todo irá a mejor.

