Bendodo: La Junta "irá pleno a pleno para sacar adelante agenda reformista"

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha reafirmado este jueves la intención del Gobierno andaluz de agotar la legislatura y para ello irá "pleno a pleno del Parlamento para sacar adelante las leyes que faltan para completar su agenda reformista".



En una entrevista en Canal Sur Radio, ha afirmado que la evolución de la pandemia no influirá en la decisión sobre la fecha de la convocatoria electoral, que dependerá de los apoyos parlamentarios, aunque ha insistido en que el ejecutivo andaluz está "redoblando su capacidad de negociación para seguir adelante con la agenda reformista".



"Este gobierno está a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda y, por tanto, tiene capacidad de pactar con derecha e izquierda", ha asegurado el consejero y portavoz del Gobierno andaluz, que ha situado las elecciones andaluzas en el horizonte de octubre o noviembre de 2022.



En este sentido, ha confiado en que la próxima semana todos los grupos parlamentarios apoyen el decreto ley de simplificación administrativa porque "no tiene ideología y acaba con el infierno burocrático que hay en Andalucía".



Sobre el rechazo parlamentario a la proposición de Ley de Concordia, presentada ayer por Vox, Bendodo ha sostenido que se necesita una ley "que no divida, sino que hermane y que no diga que unos son buenos y otros malos" y, además, ha subrayado que tiene que contar con un gran consenso.

TE RECOMENDAMOS