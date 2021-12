La izquierda valora la estrategia para inmigración de la Junta y Vox la rechaza

Los partidos de la izquierda en el Parlamento andaluz, PSOE y Unidas Podemos, han valorado este jueves la estrategia andaluza para la inmigración 2021-2025 del Gobierno PP-Cs, un plan que desde Vox ven una "irresponsabilidad extraordinaria" que "atenta" contra el acuerdo de investidura.



El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha expuesto en comisión parlamentaria esta estrategia, dirigida a la inmigración regulada, que supone el 8,4 por ciento de la población andaluza, ya que en 2021 asciende a 707.125 personas, un 0,7 por ciento más.



Los mayores incrementos se han registrado en personas procedentes de Reino Unido, Colombia y Venezuela, mientras que la gran mayoría de inmigrantes están en el régimen general de la Seguridad Social, un 11,5 por ciento del total de afiliados en Andalucía.



Se trata de una población "joven", en edad laboral activa, que tiene residencia legal, con voluntad de quedarse e incorporarse a la sociedad "como un andaluz más", ha señalado Bendodo.



Los nacimientos en Andalucía con algún progenitor extranjero ascendieron a 9.231 niños en 2020.



Ha recordado a Vox que la estrategia "fundamentalmente" va dirigida a la población inmigrante "estable", en la que la Junta tiene competencias, y que otra cuestión es la irregular, donde sólo pueden decidir en la gestión de los menores no acompañados.



Ha rechazado que se hable de efecto llamada a la inmigración irregular con esta estrategia y ha ironizado con que ojalá vinieran a Andalucía "muchos ingleses y alemanes a vivir, porque eso son ingresos, empleo y riqueza".



El diputado de Vox Benito Morillo ha considerado que este tipo de políticas son "continuistas", mantienen un "elevadísimo gasto" para la inmigración ilegal y "antepone claramente" sus intereses "en menoscabo de los andaluces y de la inmigración legal".



"A esta altura no nos sorprende nada que provenga de este gobierno continuista", ha agregado Morillo, quien considera que aún no son conscientes "de la amenaza que constituye en el mundo actual la inmigración ilegal" a la que se "abre las puertas mediante una imagen de buenismo político".



Ha resaltado que los datos del informe reflejan que Marruecos es el país que más inmigrantes aporta, un dato que desde 2013 "no ha parado de crecer", y ha lamentado que el plan esté diseñado "para complacer a la izquierda" y se "invierte el color de las pinzas" de las que está hablando el Gobierno andaluz.



La socialista Araceli Maese ha dado la enhorabuena al consejero por la estrategia y se ha opuesto a los "bulos de la ultraderecha", ya que la mayoría de los inmigrantes están en una situación estable y cada vez son menos las personas que ven un problema en eso.



Por parte de UP, la portavoz, Inmaculada Nieto, ha dado su felicitación al Gobierno y ha preguntado por la colaboración con el Gobierno central y por el cronograma con el que se pondrá en marcha.



La diputado de Cs Mar Hormigo ha valorado que se derriben "mitos y bulos" sobre que sólo llegan personas procedentes "del continente vecino y en patera" y ha asegurado que esta es "la estrategia de la inclusión y la convivencia" para un volumen de ciudadanos muy importante en Andalucía.

