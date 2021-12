Vox rechazará los proyectos de ley de Agencia Trade y sobre ayudas a las ELA

Vox ha avanzado este miércoles que votará en contra de los proyectos de ley para la creación de la Agencia Trade y para ampliar las competencias de las entidades locales autónomas (ELA) y regular sus subvenciones, dos iniciativas que irán próximamente al pleno del Parlamento de Andalucía.



El portavoz de Vox en la Cámara, Manuel Gavira, ha informado en rueda de prensa de que además están analizando otras iniciativas como la ley de perros de asistencia o la simplificación administrativa, sobre las que no tienen decisión tomada.



Ha recordado que ya votaron en contra del decreto ley de la Agencia Trade porque es "un engaño, una trampa numérica, meter cuatro chiringuitos en uno solo", por lo que ahora rechazarán el proyecto de ley, algo que también pasará con la ley de ayudas para las ELA.



Ante la posición del Gobierno andaluz hablando de "pinza" entre PSOE y Vox, Gavira ha recordado que en el último pleno se aprobó la ley del suelo (LISTA), "la niñita de los ojos" del presidente, Juanma Moreno, y se convalidaron dos decretos.



Ha citado palabras que Moreno dijo a su antecesora, Susana Díaz, para pedirle que deje de "tomarle el pelo" a los andaluces, que no sea "hipócrita" y que "deje de mentir", y ha advertido de que están empezando a cansarse "de esta falta de consideración al socio que ha hecho que él sea presidente".



"Se creen que nuestros votos son suyos, que pueden decidir por nosotros, que estamos a su disposición", ha denunciado Gavira, quien ha cuestionado si después de "devorar" a Ciudadanos quieren también "fagocitar" a Vox y que tengan "una actitud pasiva".



Gavira, que entiende que el PP cuenta ya con 47 diputados (sus 26 escaños más los 21 de Cs), ha rechazado que el Gobierno vaya a estar "paralizado" sin presupuestos porque "se pueden hacer muchas cosas" con las modificaciones presupuestarias y los decretos ley, aunque Vox estará "vigilante" sobre lo que propone para ver si lo apoya.



Ha recordado que el Gobierno andaluz tendrá que llevar al Parlamento y someter a la convalidación las cuestiones que crea necesarias y ha insistido en que los votos de Vox no son del PP, por lo que "ahora tiene 47 pero hasta 55 tendrá que negociar".



Ha añadido que cuando Moreno quiera aprobar algo, estando en minoría, tendrá que someterlo a la aprobación del Parlamento "y entonces verá si se entorpece la labor del Gobierno o no".



Sobre la posibilidad de que la portavoz en el Congreso, Macarena Olona, sea la candidata de Vox a la Junta, ha asegurado que se sabrá cuando se convoquen elecciones pero no se ha planteado en el comité nacional.



Gavira ha dicho que "lo que faltaba por escuchar" es que desde el PP piensen que Olona puede movilizar el voto de la izquierda y perjudicarles electoralmente, reivindicando la independencia de Vox.

