Ciudadanos considera imposible que Díaz "no conociese las barbaridades" en la Faffe

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos (Cs), Teresa Pardo, se ha mostrado este miércoles convencida de que es "imposible" que Susana Díaz, expresidenta de la Junta, "no conociese las barbaridades" de algunos de "sus compañeros" en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).



La comisión que investiga en el Parlamento andaluz a la extinta Faffe ha citado por tercera vez a Susana Díaz para que comparezca el próximo viernes.



"Es imposible que esta señora, con los cargos que ostentaba en la Junta y el PSOE-A, no conociese las barbaridades que estaban desarrollando algunos de su compañeros sobre como se gastaba el dinero de los parados en los clubes de alterne, en comilonas o joyas. Esperemos que se arroje luz en este asunto", ha aseverado.



Pardo ha considerado que "por fin" Susana Díaz, actualmente senadora por designación autonómica, ha reconocido que el Parlamento andaluz es su centro de trabajo, ya que la primera vez que fue citada a comparecer esgrimió que la Cámara no lo era.



La portavoz naranja ha realizado esta declaración en una atípica rueda de prensa de poco más de tres minutos de duración en la que ha ensalzado la gestión del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos durante la legislatura después de la "nefasta" gestión del PSOE-A durante 37 años en la Junta.



Mañana se cumple el tercer aniversario de las elecciones autonómicas en 2018 que dieron lugar al cambio de gobierno en Andalucía por un pacto entre el PP y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox.



"Es esencial que este gobierno siga vigente, se ha demostrado que con Cs las políticas liberales que se aplican benefician y sientan bien a Andalucía y los andaluces", ha señalado.



Pardo ha recordado que cuando se constituyó el Gobierno andaluz "se rodeó" el Parlamento por todos aquellos (en alusión a la izquierda) que vaticinaban "profecías apocalípticas que se han tenido que tragar".



Asuntos como la corrupción "ya no tienen cabida" en esta comunidad con el actual Gobierno", ha apostillado.



Por otro lado, preguntada por si es cierto que la líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, ha dado orden de prohibir el uso de la bandera española en los actos del partido, Pardo ha contestado: "No".

