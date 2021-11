El Parlamento andaluz condena la violencia contra la mujer sin apoyo de Vox

El Parlamento de Andalucía ha expresado este jueves en un manifiesto suscrito por todos los grupos, excepto Vox, su "firme condena" hacia todas las formas de violencia ejercidas sobre las mujeres y su apoyo a las víctimas "para avanzar hacia una sociedad realmente igualitaria entre mujeres y hombres".



El manifiesto, elaborado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha sido leído por la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, en el patio de la fachada principal del Parlamento y no en el interior del salón de plenos, al no haberse podido aprobar una declaración institucional por no contar con el apoyo de todos los grupos de la Cámara.



Por ello, se ha hecho un receso durante la sesión de control al gobierno para salir al patio y leer el manifiesto en presencia de todos los diputados, salvo los de Vox, que se han quedado dentro del hemiciclo.



Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a la presidenta de la Cámara, han soltado varios globos morados en homenaje a las víctimas.



Al acto ha asistido también el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien no es parlamentario en esta legislatura.



"El Parlamento de Andalucía, como representante del pueblo andaluz, se suma a esta conmemoración manifestando su firme condena hacia cualquier tipo de violencia sobre las mujeres y mostrando su respaldo a cuantas medidas vayan encaminadas a la erradicación de la violencia machista", subraya el manifiesto.



Asimismo, defiende que se hace "esencial" reforzar la educación en valores de igualdad para "no perpetuar estructuras que relegan, silencian, oprimen o atacan a las mujeres".



También aboga por fortalecer la sensibilización ante cualquier tipo de discriminación y promover las relaciones de respeto que prevengan y combatan nuevos casos de violencia de género.



"Porque no puede haber igualdad donde hay machismo. Para ser una sociedad verdaderamente igualitaria de hombres y mujeres libres hay que desterrar el machismo que excluye y agrede a las mujeres, que insulta y ridiculiza, que aísla, que justifica el miedo, el maltrato o la violencia y que, en su cara más cruel, las mata", recalca.



Recuerdan los parlamentarios andaluces que, en lo que llevamos de año, 37 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, 7 de ellas en Andalucía, lo que deja hasta ahora 24 menores huérfanos en este país tras el asesinato de sus madres en 2021 y 1.118 mujeres asesinadas desde que comenzaron los registros en el año 2003.



"Es una realidad absolutamente desgarradora que supone no solo un brutal ataque contra las mujeres que lo sufren en primera persona, sino que atenta directamente contra la igualdad, los derechos, la libertad y la justicia que son la base de la democracia", agrega el manifiesto, que asegura que "erradicar la violencia de género es un compromiso ineludible de toda la sociedad".



Por otra parte, aboga por la unidad de los representantes de los ciudadanos "en un consenso inequívoco, por encima de cualquier ideología, que mande un mensaje claro a las víctimas".



"No estáis solas; toda la sociedad está con vosotras para protegeros, ayudaros y que podáis salir adelante dejando atrás el miedo", resalta antes de insistir en que se hace necesario "un compromiso decidido de todos y todas para que la sociedad en su conjunto se alce como un escudo que proteja a las mujeres de la violencia de género".



Para el Parlamento de Andalucía, es prioritario reforzar los mecanismos de prevención y apoyo para que sea más fácil identificar el maltrato, denunciarlo y desterrar la actitud machista en todos los ámbitos, ofreciendo por parte de las administraciones "una respuesta ágil y eficaz que garantice la plena protección de las víctimas de violencia de género".



Al mismo tiempo, pide que se siga "alzando la voz" para no minimizar ni invisibilizar la violencia contra las mujeres en sus diferentes formas.



"Creemos que ningún interés partidista está por encima de la lucha contra una violencia que suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad", finaliza.

TE RECOMENDAMOS