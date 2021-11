PSOE, Vox y UP tumban los presupuestos de Andalucía para 2022

Andalucía no tendrá nuevos presupuestos en 2022 y se prorrogarán los vigentes. PSOE, Unidas Podemos y Vox rechazan las cuentas y no hubo sorpresa de última hora, tal y como sí pasó años atrás cuando el Gobierno de PP y Ciudadanos llegara a un acuerdo in extremis con Vox. Esta vez hubo 60 votos en contra y 47 a favor.

La filtración del audio del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en el que decía que era “estúpido” aprobar unos presupuestos en el último año de legislatura, ha sido la base del rechazo. El PSOE acusó al presidente, Juanma Moreno, de “pensar desde verano en la prórroga presupuestaria”; Unidas Podemos criticó que el debate sobre las enmiendas a la totalidad estaba “viciado” por la estrategia electoral de PP y Ciudadanos; y Vox ha pedido la “convocatoria urgente de elecciones”.

La portavoz socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz, ha lamentado que el proyecto de presupuestos no contemple medidas para los 900.000 parados o la reducción de un 40% de la inversión extranjera, además de lamentar que “cuando hay más dinero que nunca, la sanidad funciona peor que nunca”.

Férriz ha pedido al Gobierno andaluz que vuelva a traer un proyecto de presupuestos que incluya sus diez propuestas valoradas en 767 millones de euros para mejorar las políticas de lucha contra la violencia de género, universidades, industria, financiación local, cultura o memora histórica.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha manifestado que son las cuentas “de un mal gobierno carente de credibilidad”. Nieto ha rechazado tajantemente que bajar los impuestos mejore la recaudación, como plantea la Junta, y ha subrayado que ese supuesto incremento de la recaudación ni ha permitido más empleo, ni ha resuelto los problemas, ni han mejorado los servicios sociales.

Por último, el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, se ha remitido a la “falta de palabra” del Gobierno por no cumplir con los acuerdos alcanzados durante esta legislatura. Ha calificado los presupuestos de “farsa” y ha asegurado que “están diseñados para no ser aprobados. Son fake”. “¿Andalucía ha mejorado? No. Andalucía no está mejor. El cambio no ha llegado”, ha dicho.

También, Gavira ha confesado que “los votos de Vox no serán regalados” al PP y ha reclamado la celebración de las elecciones.

El ‘no’ a los presupuestos es el “inicio del bloqueo” al Gobierno

El Gobierno andaluz prorrogará las cuentas y no adelantará las elecciones autonómicas, previstas para finales de 2022. Al menos por el momento. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró que el rechazo a las cuentas conlleva el “inicio del bloqueo” al Ejecutivo.

Durante más de cinco horas de debate parlamentario, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, habló de “hechos y no palabras”, argumentando que él “ha dado todo” para aprobar unos presupuestos fundamentales para Andalucía porque tendrá “problemas para la llegada de inversiones y la ejecución de los fondos europeos”.

Bravo pidió a PSOE, Unidas Podemos y Vox que “levantaran el veto” y que hicieran un “ejercicio de responsabilidad” que no sucedió. “Nos irá peor, seguro”, insistió.

Bravo incidió en que los presupuestos contaban con mil millones de euros más en sanidad, 600.000 más en educación y 400.000 euros más en servicios sociales. Unas cuentas “despojadas de ideología”, una apreciación muy criticada durante la sesión plenaria por todas las fuerzas políticas.

Según el Gobierno andaluz, los presupuestos ascendían a 43.816 millones de euros, con un crecimiento del 9%, y preveían la creación de 125.000 puestos de trabajo.

Pese al ‘no’ a los presupuestos, PSOE y Vox van a facilitar este jueves que salga adelante la nueva ley del suelo, conocida como Lista.