La LISTA dará ayudas a los ayuntamientos para redactar planes urbanísticos

El Gobierno andaluz ha pedido hoy el apoyo de los grupos parlamentarios para aprobar de forma definitiva la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que recoge ayudas económicas de hasta 10.000 euros a los ayuntamientos para la redacción de sus planes urbanísticos.



Durante su participación en el encuentro Executive Forum, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo ha destacado la importancia de que se apruebe ley de Urbanismo y Ordenación del Territorio, la LISTA, que va a ser "una herramienta esencial para salir de la crisis y crear empleo".



Tras recordar que la norma surge de la necesidad de adoptar la normativa existente a los cambios legislativos y sociales surgidos durante los últimos años y responde a una demanda generalizada de los agentes implicados en la ordenación territorial y la actividad urbanística, la consejera ha subrayado que es la ley más importante de esta legislatura y que es de "consenso".



La LISTA eliminará la maraña normativa, agilizará la tramitación de los planes urbanísticos, reduciendo los plazos, pero además apuesta por ciudades inclusivas, seguras y sostenibles, a través de la regeneración y rehabilitación urbana, así como busca abrir posibilidades a los municipios pequeños y a la Andalucía rural, ha defendido.



Por ello, una de sus novedades más importantes es la regulación del suelo rústico, ya que "permite la construcción de viviendas aisladas en suelo rural y no va a suponer enladrillar el campo, ni mucho menos, sino responder a una necesidad real”.



Carazo ha anunciado que para facilitar los planes urbanísticos, la LISTA prevé ayudas a los ayuntamientos para que redacten estos planes especiales, así como planes generales.



Según ha explicado, esas ayudas ya existían, pero se suspendieron en 2011 porque los 129 ayuntamientos que las solicitaron no fueron capaces de cumplir con los plazos que imponía la ley, por lo que deben devolver el importe concedido, que suma 4,4 millones de euros.



“Ahora retomamos esas ayudas, de hasta 10.000 euros por plan, porque la LISTA simplifica los trámites y va a permitir que los ayuntamientos cumplan los plazos”, ha subrayado.



Los presupuestos del año 2022 recogen una partida destinada a la financiación de estas ayudas, aunque ha advertido de que “si el presupuesto no sale adelante, esta será una de las partidas que no podremos poner en marcha, ya que se incluye en el capítulo de autofinanciada”.

