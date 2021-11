Nuevas tendencias de consumo entre los andaluces, ¿cuáles son sus preferencias?

La demanda de productos y servicios se encuentra en constante cambio en función de las necesidades y preferencias de los consumidores, de modo que no es extraño pensar que situaciones como la pandemia y la intensificación del comercio en línea hayan mermado los hábitos de compra de las personas.

Tras la realización de una encuesta a compradores andaluces, la Mesa de Participación de Consumidores (MPAC) concluyó recientemente que los hábitos de compra en Andalucía han sufrido cambios bastantes significativos, caracterizados por la preocupación por la sostenibilidad y por la búsqueda de la calidad.

¿Cuáles son las preferencias de los compradores andaluces?

Tal y como reveló la MPAC, cerca de un 60% de los consumidores afirmó apostar por productos de calidad, siendo los productos alimentarios la base de la cesta de la compra. En este sentido, un 59% de los andaluces asegura revisar muy bien los etiquetados para cerciorarse de la calidad real de su compra.

Dentro de esa tendencia, un 55% no solo busca características de calidad, sino, además, que sus productos sean ecológicos, con motivo de una preocupación por la sostenibilidad. Este interés trascendió a la alimentación, extendiéndose a otros productos cotidianos como los materiales de oficina elaborados con productos reciclados e incluso la ropa.

Mientras que algunos andaluces definieron el concepto de sostenibilidad como el modo de producción, otros lo relacionaron también con la modalidad de compra. Más en concreto, un 71% de los andaluces revela haber trasladado sus compras a la modalidad online con el objetivo de reducir los gastos energéticos atribuidos a los establecimientos intermediarios. Asimismo, la preferencia por compras de segunda mano, una tendencia creciente a lo largo de este año, no pasó desapercibida.

A este respecto, se calcula que el mercado de segunda mano ha movido alrededor de 1.500 millones de euros en lo que va de año, lo que según datos de la plataforma Milanuncios se traduce en 1,3 millones de anuncios. En el caso de Andalucía, las ventas de milanuncios.com serían equiparables a tablondeanuncios.com, que es la versión andaluza de este famoso portal de segunda mano.

El comportamiento de los consumidores no solo se ha limitado a la compra dentro de estas plataformas, sino también a la venta de los productos que ya no usan. Este comportamiento ha estado mayormente popularizado en Sevilla, Málaga y Cádiz y ha sido definido por los propios consumidores como un modo de dar nueva vida o de aprovechar lo que ya no usan a cambio de un incentivo económico.

Esto ya se está comenzando a reflejar con la inminente llegada del Black Friday y la compra de los regalos de Navidad. Multitud de andaluces no sólo están comenzando a elaborar sus listas de deseos, sino que se están dedicando a seleccionar aquellos productos que les gustaría vender. Lo que para muchas familias se ha convertido en un estímulo económico necesario, para otras personas se ha transformado en una forma de comprar y para el medio ambiente en una iniciativa ecológica y amigable que no dista del reciclaje.

Comprendiendo el fenómeno de consumo

Si bien estas tendencias de consumo parecen ser contrapuestas a las de años anteriores, asesorías como KPMG venían augurando desde hace un tiempo que esto pudiese suceder, debido al creciente acceso a la información y a la mayor cercanía de las empresas al consumidor.

Por un lado, la sociedad de la información ha permitido a través de la digitalización que las personas puedan tener un conocimiento profundo del mundo que les rodea, lo que al final conduce a una sensibilización con respecto a la realidad social. Los andaluces, en este caso, están comenzando a optar por hábitos de consumo amigables con el medio de una forma sencilla y remunerada.

Por el otro lado, la gestión de muchas empresas y organizaciones ha facilitado que los consumidores sean testigos de sus políticas y cultura organizacional, lo que ha motivado el incremento o el descenso del volumen de la demanda. Aquellas empresas que han demostrado producir productos y/o servicios de calidad y sostenibles han recibido un mayor apoyo, del mismo modo que aquellas que se han mostrado amigables con los clientes han obtenido una fidelización.

Un buen ejemplo serían precisamente Milanuncios y Tablón de Anuncios, previamente mencionados, que permiten a empresas y particulares ofrecer no solo productos de segunda mano, sino, además, publicar ofertas de empleo e incluso gestionar trueques, lo que supone una forma muy interesante de generar un espacio seguro y de confianza para los consumidores.

Con todo esto, es posible visualizar el desarrollo del consumo en Andalucía mediado por la creciente digitalización. Sería esperable entonces, tal y como muestran las cifras y auguran los asesores, que esta tendencia se vea intensificada de cara a los próximos meses, dándose una demanda caracterizada por la búsqueda de la sostenibilidad y la calidad.