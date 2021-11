Juan Bravo apela a que "reine la responsabilidad" y Andalucía cuente con presupuestos

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta, Juan Bravo, ha incidido este miércoles en la importancia de que "reine la responsabilidad" entre las formaciones políticas para que Andalucía cuente con unos presupuestos autonómicos, los cuales son "prioritarios" para "no frenar" el dinamismo económico de la comunidad.

Así lo ha puesto de manifiesto Bravo en declaraciones a los periodistas antes de participar en el foro de opinión y conocimiento 'Dialogando Huelva', acompañado por la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, y la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda.

Bravo, que ha señalado que se queda con la "buena noticia" de que no ha oído críticas al presupuesto, ha remarcado "el compromiso firme" del Gobierno andaluz para seguir trabajando y conseguir el apoyo del resto de formaciones. En este punto, ha destacado las más de cinco reuniones convocadas por su Consejería para abordar con el resto de grupos estas cuentas, toda vez que ha resaltado "las muchas cesiones" que se han hecho teniendo en cuenta las aportaciones del PSOE.

En concreto, el consejero ha recordado que el Partido Socialista ha planteado 67 peticiones, "de las cuales más de 45 han sido admitidas", así como planteó un nuevo documento con otras diez y "cuatro o cinco han sido aceptadas".

Por ello, ha precisado "la voluntad" y "el compromiso" de la Junta para conseguir sacar adelante los presupuestos autonómicos ya que, a su juicio, si no se aprueban esto será "un frenazo" para el impulso económico andaluz ya que, por ejemplo, en creación de empresas se crece por encima de la media nacional.

Bravo ha recordado que el presupuesto tiene una partida "muy importante" que es el proyecto de ejecución de fondos europeos, que es lo que permite que, "a pesar de haber reducido la financiación por parte del Estado en 2.317 millones de euros", el presupuesto crece hasta los 43.816 millones de euros, lo que supone un nueve por ciento más.

Del mismo modo, ha dejado claro que "no se plantean un adelanto electoral" debido a que el compromiso del Gobierno andaluz es seguir adelante con la legislatura.

Por ello, cuestionado por la "filtración de una conversación privada" del vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ante un adelanto electoral en caso de que no salgan adelante los Presupuestos para 2022, el consejero ha subrayado que "no hay ninguna brecha" en el Ejecutivo, incidiendo en que esas palabras de Marín son de julio, anteriores a conocer los fondos procedentes de Europa y cuando se sabía de la reducción de la financiación por parte del Estado en 2.317 millones.

Asimismo, ha subrayado que "no hay ninguna tensión interna", por lo que ha instado al resto de partidos a que "no se busquen excusas" para "salirse de las negociaciones". Por ello, ha asegurado que persiguen que los Presupuestos salgan adelante y que al menos "se cuente con abstención" para que salgan adelante. Tras recordar que Unidas Podemos ha asegurado que presentará una enmienda a la totalidad, Vox dice que no los apoya, ha señalado que se han admitido muchas de las propuestas del PSOE. Así, ha precisado que ha convocado un nuevo encuentro con Vox y el PSOE para intentar abordar de nuevo las cuentas y conseguir un encuentro que permita sacar las cuentas.

En definitiva, ha remarcado que "hasta el día 24 hay oportunidad" de conseguir apoyos para estos presupuestos, que "son buenos para Andalucía" ya que hay 1.128 millones más para Sanidad, más de 600 para Educación, ha concluido Bravo.