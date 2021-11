Marín acusa a Hervías y Génova de desestabilizar el Gobierno andaluz

Andalucía va camino de prorrogar los vigentes presupuestos o del adelanto electoral. PSOE, Unidas Podemos y Vox ya no quieren negociar las cuentas pese al enésimo intento del consejero de Hacienda, Juan Bravo. Una ruptura entre el Gobierno de PP y Ciudadanos y el resto de fuerzas políticas por la filtración de un audio del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en el que explicaba al grupo parlamentario de Ciudadanos que era “estúpido” aprobar unas cuentas en el último año de legislatura.

Marín ha acusado este miércoles al exsecretario de Organización de Cs y ahora en las filas del PP Fran Hervías de filtrar ese polémico audio y ha señalado a Génova de tratar de desestabilizar el Gobierno de Andalucía para adelantar los comicios.

Dicha filtración “podría interpretarse que es una maniobra del PP para forzar un adelanto electoral en Andalucía” porque es “público y notorio la OPA de Teodoro García Egea (PP) sobre Ciudadanos y las maniobras del señor Hervías de tratar de aniquilar a Ciudadanos en Andalucía”, ha indicado Marín.

“Hay gente en Génova que no me quiere, eso está claro”, ha dicho el vicepresidente, quien ha añadido que “sé que soy una persona incómoda porque digo lo que pienso y porque en el ámbito de la gestión no pueden reprocharme nada”. Por ello, Marín ha asegurado que “lo que evidentemente quieren crear una inestabilidad para que haya un adelanto electoral que no se va a producir”.

Desde Ciudadanos han salido dos voces a defender a Marín. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva nacional de Cs, ha tildado de “política sucia” la filtración del vicepresidente. También la portavoz de Cs en el Parlamento, Teresa Pardo, ha indicado que desde el grupo parlamentario “siempre han ido a una y seguiremos yendo a una”.

Sin embargo, la tensión se evidencia en el PP. El portavoz popular en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha dicho que las palabras de Marín han sido un “error” y espera que “no afecten” a la credibilidad del Gobierno.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha comentado que será el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien tenga que “valorar la salud que goza su gobierno”.

A todo esto, Marín ha dicho que acudirá al Congreso regional del PP que celebra este fin de semana en Granada.

La oposición coincide en el “teatro preelectoral” de Moreno

Vox directamente ha presentado este miércoles una enmienda a la totalidad a los Presupuestos para 2022 y el PSOE lo hará este jueves. Unidas Podemos ya lo hizo horas antes de que las palabras de Marín vieran la luz. Los tres partidos coinciden en el “teatro preelectoral” del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la hora de negociar las cuentas.

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, María Márquez, ha indicado que “Andalucía es noticia nacional por las mentiras de Moreno” y ha exigido al presidente que comparezca en la Cámara autonómica para aclarar las “gravísimas” palabras de su número 2. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una visita a Málaga, ha denunciado el “paripé” del Gobierno.

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha declarado a los medios que se trata de una enmienda al Gobierno de Moreno, por lo que ha demandado la convocatoria urgente de elecciones.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha señalado que la filtración deja al descubierto que el Gobierno andaluz “tenía unos pasos marcados” y estaba construyendo “el relato” para adelantar las elecciones. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado que el Gobierno de PP y Cs esté “contando votos” y “jugando a las encuestas”. El día 24 se debatirán las enmiendas y los presupuestos serán devueltos.