El Congreso del PSOE-A debatirá consultar a la militancia posibles pactos con la Junta

El XIV Congreso Regional del PSOE-A, que se celebra este próximo fin de semana en Torremolinos (Málaga), debatirá acerca de una enmienda planteada por la plataforma 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha', de la que es referente el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, para que se sometan a "consulta de la militancia" posibles "acuerdos con partidos de gobiernos de los que el PSOE es la oposición", como el que el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha planteado alcanzar con el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) para la aprobación de los Presupuestos de la Junta para 2022.

Se trata de una de las 104 enmiendas que 'Andalucía Socialista' ha planteado a la Ponencia Marco del citado Congreso Regional del PSOE-A, y que en este caso ha sido aprobada en siete de las ocho provincias andaluzas --todas salvo Almería-- para su debate en el cónclave de los socialistas andaluces, según han informado este martes a Europa Press fuentes de la plataforma de Luis Ángel Hierro, que concurrió como candidato el pasado mes de junio a las primarias que el PSOE-A celebró para elegir a su cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas, y en las que venció el actual secretario general, Juan Espadas.

En concreto, la enmienda en cuestión afecta al párrafo 7 de la Ponencia Marco, que es el que, según sostienen desde 'Andalucía Socialista', "de soslayo, pretende servir de sostén para los pactos presupuestarios con el PP a nivel andaluz que promueve" el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

Dicho párrafo de la Ponencia Marco plantea actualmente los "tres grandes retos" que debe abordar el PSOE-A "a partir de este Congreso", que pasan, "en primer lugar", por "disponer de un diagnóstico y análisis estratégico que sitúen con acierto y rigor la situación en la que se encuentra Andalucía"; en segundo lugar, por "ofrecer a la sociedad andaluza un programa de gobierno atractivo, pragmático para que sea realizable pero identificado con nuestros principios, los valores y las aspiraciones de largo plazo", y, en tercer lugar, "hacer una oferta amplia, generosa y operativa de alianzas a los diferentes grupos sociales e incluso a todas las fuerzas políticas democráticas que operan en Andalucía y trabajan para su transformación hacia un mayor bienestar social, con más democracia y libertad".

Con su enmienda, desde la plataforma de Luis Ángel Hierro plantean añadir una frase final a dicho párrafo de la Ponencia Marco que establezca que: "Se considerarán 'asunto de especial trascendencia' los acuerdos con partidos de gobiernos de los que el PSOE es la oposición y serán sometidos a consulta de la militancia a fin de que cuenten con un claro respaldo".

Desde esta plataforma de bases indican que, "con independencia de estar en desacuerdo con el secretario general del PSOE-A, lo que se pretende" con esta enmienda "no es que no se puedan plantear ese tipo de pactos, lo cual es legítimo", sino que "esos cambios radicales de nuestra posición política no se hagan sin el convencimiento de una gran mayoría de la militancia de que son necesarios".

"Si de verdad alguien está convencido de que un movimiento de ese tipo es bueno para el partido, no debe tener miedo a explicarlo a la militancia y a que ésta lo ratifique con su voto", ha argumentado Luis Ángel Hierro en la reunión en la que se decidieron las enmiendas, y después de que él mismo planteara hace varias semanas esta idea de someter a consulta a la militancia ese tipo de acuerdos en un comentario en redes sociales al que respondió Juan Espadas a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que defendió su "legitimidad para plantear una negociación" con el Gobierno de PP-A y Cs para tratar de buscar un "acuerdo" en torno al proyecto de Presupuestos andaluces de 2022, y apuntase que, si este consenso se lograra, hay "canales y cauces de coordinación suficientes" dentro del PSOE-A para medir el "nivel de respaldo" que pudiera tener entre los militantes del partido.

MÁS DE UN CENTENAR DE ENMIENDAS

Por lo demás, desde 'Andalucía Socialista' han explicado que se han presentado desde esta plataforma un total de 104 enmiendas, 99 en siete de las ocho provincias andaluzas --no se presentaron en Almería--, más cinco adicionales en dos provincias, que versan "sobre todo tipo de cuestiones, principios políticos, educación, sanidad, cultura, asuntos sociales o vivienda", entre otros.

Todas ellas, según detallan, "han pasado los filtros de las convenciones, aunque algunas han sido modificadas en alguna convención y en dos convenciones se han rechazado todas o algunas de enmiendas referidas a la colaboración público-privada", si bien, en todo caso, "las 104 por tanto serán debatidas en el Congreso", según ponen de relieve.

El coordinador de estos trabajos de 'Andalucía Socialista', Luis Ángel Hierro, sostiene que "la Ponencia Marco es acorde a los postulados y planteamientos del nuevo liderazgo del PSOE-A y mantiene una visión escorada al centro que sitúa al PSOE-A en una posición distante con los postulados netamente socialdemócratas".

"Las enmiendas de Andalucía Socialista van en sentido anclar al PSOE-A en la izquierda para movilizar ese voto en las próximas elecciones autonómicas y evitar que (Juanma) Moreno Bonilla se mantenga otros cuatro años en el poder", ha argumentado Hierro, quien defiende que "con nuestro trabajo contribuimos a intentar conseguir que Juan Espadas salga triunfante de las próximas elecciones autonómicas, mediante la movilización del voto de izquierda".

En este sentido se han incluido enmiendas que "refuerzan la declaración del PSOE-A como 'partido socialista', frente a la visión 'humanista', más propia de la democracia cristiana, que en alguno de sus párrafos traslada la ponencia".

Por otra parte, hay un grupo de enmiendas, 18 en total, que son "las únicas sobre las que se ha planteado discusión en dos convenciones provinciales --Sevilla y Granada--, referidas al uso reiterado del término colaboración público-privada y similares". "Entendemos que usar el eufemismo que utiliza el neoliberalismo para definir la privatización de la gestión de servicios y actividades públicas nos sitúa no ya en el centro político, sino en la derecha", apunta la plataforma de bases.

"No podemos hablar de gobernanza público-privada, porque eso es lo mismo que decir que entregamos parte de la gestión pública, de la política, a personas que no son los legítimos representantes del pueblo y no están elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas", sostiene Luis Ángel Hierro.

ANDALUCISMO

Por otro lado, la plataforma ha detectado "una ausencia absoluta de autoafirmación andalucista" que tratan de "corregir" con una enmienda que plantea que el PSOE-A se reivindique como "andalucistas y garantes del desarrollo máximo de nuestra autonomía".

Además, plantean añadir un nuevo párrafo, el 22bis, que señale que "El PSOE de Andalucía representa la identidad andaluza y defiende una socialdemocracia andaluza moderna y europeísta partiendo de su andalucismo como valor máximo durante la transición (1977-1982) para conseguir el máximo rango de autogobierno para Andalucía dentro del marco constitucional. Debemos seguir reforzando el andalucismo en los tiempos de la globalización donde las identidades se diluyen. El articulado del Estatuto de Autonomía que otorga a Andalucía la condición de nacionalidad histórica, reflejando la identidad política propia del pueblo andaluz resultado de su singularidad histórica y cultural, refuerza la acción política andalucista del PSOE-A".

Finalmente, ante la "ausencia de un compromiso con la memoria histórica en la Ponencia Marco", desde Andalucía Socialista plantean una enmienda que consiste en incorporar un apartado específico al final de la ponencia donde "se hace mención expresa a la salida de los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla".