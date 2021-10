Cs se proclama garante de gobiernos en Andalucía sin partidos "extremos"

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha reivindicado este jueves el papel de su formación en Andalucía como "garantía" de que "ni Vox, ni Unidas Podemos" van a gestionar los recursos de los ciudadanos, y ha apostillado: "no vamos a permitir que los extremos gobiernen a los andaluces".



Lo ha dicho durante su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad, en la que ha defendido la aportación de la formación naranja en el gobierno bipartito, al que se ha referido en varias ocasiones como el "gobierno de Ciudadanos".



"Este gobierno de Ciudadanos se resume en un gobierno reformista que aplica políticas liberales", ha subrayado antes de asegurar que la formación naranja va a ser "garantía de que ni Vox ni Unidas Podemos van a gestionar los recursos de esta región".



Con el hemiciclo medio vacío, la portavoz de Ciudadanos se ha afanado en defender la aportación de su partido en el gobierno, su actitud "responsable" y "útil", y se ha detenido de forma especial en las actuaciones impulsadas por las consejerías que preside.



Se ha detenido en las políticas impulsadas por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz (Cs) y ha advertido de que no se dará "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia machista.



Según Pardo, Andalucía es hoy una comunidad "muy distinta" a la de diciembre del 2018, cuando el PSOE pasó a la oposición tras 37 años de gobierno, y se ha constatado que esta región no estaba "condenada por una plaga bíblica" pese a la "mala gestión y el régimen clientelar del anterior gobierno".



Así, ha sostenido que con Ciudadanos se ha logrado "colocar a Andalucía donde merece", aunque ha admitido que "nos queda mucho por hacer".



"Siendo oposición, Ciudadanos consiguió bajar los impuestos y se empezaron a regenerar las instituciones", ha dicho de la etapa anterior, pero también se ha arrogado las nuevas bajadas de impuestos del actual gobierno y que hoy "no se hable de corrupción".



"En 2022 daremos otra vuelta de tuerca más al impuesto de Sucesiones", ha asegurado, a la vez que ha señalado que "por cada euro que suba Sánchez de impuestos a Andalucía, Ciudadanos lo bajará".

