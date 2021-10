Denuncias a siete empresas de mensajería por no tener teléfono gratuito

La mitad de las grandes empresas de mensajería se "saltan" la ley al obligar a llamar a teléfonos de pago para la atención a las consultas y reclamaciones de los usuarios, según Facua, que ha denunciado a siete de las principales empresas de este sector.



Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por esta organización sobre las páginas web de catorce compañías de servicios postales, de las que ha denunciado a siete ante la Dirección General de Consumo y a las autoridades de protección al consumidor de las 17 comunidades.



De las catorce empresas analizadas, sólo siete ofrecen teléfonos gratuitos (GLS, Tipsa, SEUR, UPS, Zeleris, Correos Express y Nacex) de atención al consumidor, sea o no cliente.



De las siete compañías que no disponen de ningún teléfono gratuito, ni para clientes ni para no clientes, dos de ellas ofrecen tanto líneas 902 como prefijos geográficos nacionales (DHL y FedEx) y tres sólo indican prefijos geográficos nacionales (Mondial Relay, Correos y MRW).



Las dos restantes (Celeritas y Envialia) no recogen ningún teléfono en sus páginas web, aunque la asociación ha podido verificar que Celeritas ofrece una línea 902 (alto coste) a través de Twitter y Envialia ofrecen un teléfono con prefijo local por medio de la misma red social.



Facua recuerda que el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que recoge que "en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras deberán disponer de un teléfono de atención al consumidor gratuito".

