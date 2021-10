Juanma Moreno da dos vías a Vox: Seguir siendo útil o "deslizarse al electoralismo"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha emplazado a Vox a seguir apoyando las "medidas reformistas" en la comunidad y le ha expuesto que tiene "dos opciones: ser útil al cambio en Andalucía o deslizarse hacia el electoralismo, que en nada es útil para Andalucía, ni siquiera para su grupo".



Moreno ha respondido así en la sesión de control en el pleno del Parlamento después de que el portavoz de Vox, Manuel Gavira, haya tildado de "fracaso" las políticas de empleo de su Ejecutivo y haya criticado ampliamente el trato a los autónomos.



El dirigente andaluz ha pedido a Vox que se aleje de "la crítica fácil", ya que considera que "a veces se parecen en algo" a quienes tiene en la bancada de enfrente, los partidos de izquierda.



Ha garantizado que la prioridad de su gobierno es luchar contra el desempleo y ha pedido a Gavira que contextualice los datos en una situación en la que se ha pasado "la peor crisis de la historia".



Ha defendido que el final de septiembre siempre está asociado a la estacionalidad en el empleo, en todo el país, pero ha considerado que los datos interanuales "invitan a un cierto optimismo".



Ha explicado que en un año han encontrado empleo 155.000 personas, que se ha producido la segunda mayor bajada interanual de la historia, el mejor agosto en tres, que Andalucía es la tercera comunidad que más aumenta los afiliados en el último año o que lleva cinco meses como líder en el número de autónomos en España.



Moreno ha opinado que Vox ha hecho "un discurso tremendamente duro" con los autónomos y ha asegurado que las comunidades con más autónomos son las más potentes en términos económicos.



Ha señalado que 9 de cada 10 autónomos que se acogieron a la tarifa plana continúan con sus negocios pasados los primeros años y que un "porcentaje elevado" ha conseguido contratar a empleados, y de ellos otro porcentaje más reducido se convertirá en pyme.



Gavira ha lamentado que el presidente no le "escuche bien" cuando le interpela, ya que ha afirmado que su posición es de defensa de los autónomos, reclamando que no tengan que pagar ninguna cuota si no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



"Lo mío no es una crítica fácil, lo que hago es escuchar a los andaluces autónomos", ha agregado el portavoz de Vox, quien ha preguntado si el Ejecutivo de PP-Cs va a ser otro, como los socialistas, "que pasa por San Telmo y no es capaz de resolver el problema andaluz" con el desempleo.



Ha dicho que las dos opciones que tiene Moreno son seguir "las mismas políticas socialistas que han condenado a Andalucía" o utilizar los presupuestos para crear empleo.



Asimismo, ha avanzado que en el próximo Debate sobre el Estado de la Comunidad hablarán "de la Andalucía real, de la del paro y de otra asignatura que suspende, la salud".

