Teresa Pardo descarta presentarse a las primarias de Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Teresa Pardo, ha descartado este miércoles presentarse a las elecciones primarias de la formación naranja, y ha apostillado: "No me voy a postular".



"¿Si pasado un año me voy a postular?, no, no me voy a postular", ha zanjado tajantemente al ser preguntada en conferencia de prensa por esta cuestión.



Interpelada sobre una plataforma en su formación que promueve un candidato alternativo a Juan Marín, la portavoz parlamentaria ha subrayado que Ciudadanos es un partido "democrático" y que se podrán presentar a las primarias "todos los afiliados, todos los que quieran postularse, los que quieran hacerlo".



Sobre si ella se presentaría, ha asegurado que no piensa en elecciones internas porque está "demasiado ocupada y preocupada por intentar revertir la situación en Andalucía", y ha agregado: "todos estamos, los 21 (diputados) donde tenemos que estar, que es en ayudar a los andaluces".



Preguntada, por otra parte, si ve algún riesgo de "fuga" de diputados de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, ha dicho: "ningún riesgo".



De otro lado, ha insistido en que Ciudadanos no tiene "ninguna fe" en que el PSOE vaya a apoyar el proyecto de Presupuestos para 2022 porque su secretario general, Juan Espadas, quiere "una subida de impuestos".



"Si Espadas gobierna, subirá los impuestos; estando Ciudadanos, vamos a seguir descargando impuestos", ha asegurado.



Respecto al debate sobre el estado de la comunidad, que se celebrará a final de octubre, ha dicho que es "un ejercicio más de transparencia" y que espera que todos los partidos hagan "propuestas necesarias" para revertir la situación de la pandemia y seguir siendo "líderes en crecimiento económico y poner a Andalucía donde se merece".

