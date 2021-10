Juan José Cortés asegura que “no recuerdo lo que pudo pasar en Santa Justa”

Juan José Cortés, exdiputado del PP y padre de la niña Mariluz, ha asegurado en una entrada en Facebook que “no recuerdo lo que pudo pasar” durante su encuentro “fortuito” en Santa Justa con la mujer que lo acusa de haberlo agredido con una vara debido a su trastorno por estrés post traumático y asegura que la supuesta agredida “se ha propuesto arruinarme la vida”, a la que acusa de subir vídeos en las redes sociales insultado a su hija, con comentarios como que “se hacía un colacao con sus cenizas”.

Esta mujer se ha propuesto arruinarme la vida, sin saber por qué. Defenderé a mis hijos como gato panza arriba, como cualquier padre lo haría

En la entrada, en la que reproduce un mensaje que le ha enviado a un amigo, asegura que no ha podido hablar antes “debido a mi estado de salud mental por lo arrastrado durante todos estos años”, a lo que se añade un episodio “tan desagradable como este”.

Según explica, “a esta señora no la conozco de nada, solo sé de ella que grabó varios videos alegrándose de la muerte de mi hija y diciendo que si Mariluz está muerta, bien muerta está y enterrá, en otro video dijo que ya está bien con tanto Mariluz y tanto con Mariluz que sus huesos ya huelen, que sus hijos están vivos y que los huesos de Mariluz ya están secos y bien secos, en otro video dijo que se hacía un colacao con sus cenizas, “para unos padres esto es muy duro de escuchar””, prosigue Cortés.

“Lo de Santa Justa fue un encuentro fortuito, y no recuerdo lo que pudo pasar, tengo diagnosticado desde la muerte de mi hija un trastorno de la personalidad por estrés post traumático y a veces tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro, es una enfermedad complicada”, relata.

Cortés, que espera que “todo se aclare” y no cree necesario que se realicen “juicios paralelos u opiniones sin fundamentos”, recuerda que siempre ha luchado “por el bien de los padres y madres de este país y sobre todo por los niños, no quiero que nadie sufra lo que yo he sufrido todo este tiempo junto con mi familia. Cualquier padre tiene derecho a defender a sus hijos con su propia vida y sabes que para mí mi hija es y será”.

“Esta mujer se ha propuesto arruinarme la vida, sin saber por qué. Defenderé a mis hijos como gato panza arriba, como cualquier padre lo haría”, asegura, apuntando que confía en la justicia y que se somete a la autoridad judicial para colaborar a que se aclaren los hechos y si soy responsable de algo, para eso está la ley y la justicia para cumplirla”.