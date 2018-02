Personal sanitario y vecinos se concentran por agresiones en La Línea

Ahora le volverá a echar la culpa a Zoido y al gobierno la sujeta esa de triana. Cámaras de seguridad y vigilantes por los pasilllos haciendo ronda. Que como usuario que soy de ese hospital y cuando he visitado a enfermos he podido ver de todo. Desde menudeo de sustancias raras entre enfermos y gentuza de la calle, hasta un viejo vendiendo pulpos frescos por los pasillos.El gitanerio bajuno fumando y comiendo pipas en la entrada cuando está prohibido fumar en todo el recinto,pero si claro se pueden ver a personal sanitario fumando bebiendo cerveza cada 2 por 3 y a los supuestos convalecientes con el gotero charlando en el Bar y comprnado tabaco en el kiosco de la esquina o de chachara con los varillas que te "asisten" a la hora de aparcar en el acceso del hospital viejo. Y sellevan el hospital del sector San Bernardo/Atunara, para llevarlo a los alrededores de Palomeras/Junquillo que no se sabe cual es Gatemala y Guatepeor. En lo alto del higueron tenían que haberlo construido