PSC: No permitiremos que los niños catalanes se dividan por la lengua

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha "reafirmado" hoy su compromiso con la "unidad civil" de Cataluña y ha dejado claro que los socialistas no permitirán "nunca" que "los niños sean divididos por razón de lengua" y defenderán siempre una escuela en la que el catalán sea "el centro de gravedad".



El PSC ha inaugurado hoy su nueva sede, el Casal Socialista Joan Reventós, situado en la calle Pallars, en pleno barrio del Poblenou de Barcelona, en una jornada de puertas abiertas a militantes y simpatizantes que ha culminado con la intervención del primer secretario del partido, Miquel Iceta, entre otros.



En su discurso, centrado en rememorar la figura de Reventós, expresidente del Parlament y uno de los fundadores del PSC, Iceta ha recordado la "defensa de la unidad civil" del pueblo catalán que caracterizó al exdirigente socialista durante toda su vida.



"Hoy quiero retomar y reafirmar los compromisos por la unidad civil de nuestro país, que heredamos de Reventós. No permitiremos que los niños y las niñas del país sean divididos por razón de lengua. ¡Nunca! -ha aseverado Iceta-. Defenderemos siempre una escuela catalana en la que el catalán sea el centro de gravedad".



"Pero con el gran objetivo -ha proseguido-, que lo ha sido siempre, de que, al acabar la enseñanza obligatoria, los niños y niñas de nuestro país dominen perfectamente las dos lenguas que mayoritariamente se hablan en Cataluña, el catalán y el castellano".



Iceta ha recordado cómo Reventós y otros dirigentes históricos como Marta Mata o Pepe González trabajaron hace décadas para hacer posible "evitar el desastre" que hubiera significado "la división en una doble red escolar por razón de lengua".



Por ello, ha instado a la militancia socialista a definirse alrededor de los ejes del "respeto, la reconciliación y las reformas". "Os pido que conjuguemos esas tres erres, con la erre de Joan Reventós", ha afirmado.



Ante varios centenares de personas presentes y destacados dirigentes del partido, entre ellos el expresidente catalán José Montilla, el primer secretario socialista ha reconocido su "emoción" por dejar la antigua sede de calle Nicaragua tras 38 años, pero se ha mostrado convencido de que "esta nueva sede es un nuevo inicio del PSC". "Tenemos la oportunidad de mejorar, reconectar y reiniciar", ha dicho.



Pasando así de antigua fábrica de lámparas de automóvil -la sede de Nicaragua- a una antigua fábrica de componentes electrónicos -la actual en calle Pallars-, Iceta ha subrayado las "raíces" del PSC en el mundo del trabajo y la Cataluña "popular y obrera".



Haciendo un largo repaso a la figura de Reventós, ha querido ironizar sobre el hecho de que la nueva sede central socialista lleve su nombre: "Perdonad la broma, pero no todos los partidos pueden poner el nombre de su fundador en la puerta...".



Y tras llamar a perseverar en el PSC como "gran fuerza del socialismo catalanista", ha recordado a Reventós como "constructor de puentes", algo que ha considerado necesario en el actual contexto político, "más dirigido a retroceder que a avanzar por culpa de algunos que, por haber apretado el acelerador, han hecho chocar la furgoneta", ha criticado, en alusión directa al independentismo.



Por su parte, la diputada autonómica y directora de la Fundación Rafael Campalans -el laboratorio de ideas del PSC-, Esther Niubó, ha cargado contra "los pirómanos que amenazan la convivencia en las escuelas, uno de los consensos que más funcionan en la situación actual y que más han contribuido a la cohesión de Cataluña".