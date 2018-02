Rajoy pide al PSOE que "se moje"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido hoy a los socialistas que hagan una propuesta unitaria sobre financiación autonómica y la pongan encima de la mesa para negociar con el PP, y ha instado al PSOE y al conjunto de la oposición a "mojarse" en esta materia.



Rajoy ha hecho este reclamo en su intervención en una convención del PP sobre pymes y autónomos, y días después de encargar a su propio partido que elabore también una posición unitaria sobre el modelo de financiación autonómica que sirva para negociar con el PSOE.



Ha señalado que los dirigentes del PSOE, que quieren cambiar el modelo que ellos mismos impulsaron, "deberían sentarse" a hablar con el PP para ver si son "capaces" de poner encima de la mesa propuestas "razonables" y "que unan a todos los socialistas".



Ha subrayado en este sentido que no se puede negociar "con todos a la vez" porque eso "no es posible", pidiendo así al PSOE que unifique la propuesta de su partido.



Rajoy ha asegurado que en el Gobierno y el PP están "en disposición" de negociar la reforma del sistema de financiación, pero ha advertido de que no sólo el Ejecutivo tiene que "mojarse" y también debe hacerlo la oposición. "Porque también la oposición se supone que debe defender los intereses generales de los españoles", ha añadido.



Rajoy ha señalado en cualquier caso que se le hará al PSOE una propuesta como financiación "a ver cómo responde", del mismo modo que en materia de agua se hará otra propuesta igualmente "a ver cómo responde". "A ver si son capaces de suscribir un pacto nacional sobre el agua", ha añadido el presidente refiriéndose a los socialistas.