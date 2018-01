Golpeó y arrastró a un ciclista cuando conducía ebrio en Almería

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a un hombre al que le ha sido retirado el permiso de conducción y se le prohíbe utilizar un vehículo durante tres años por golpear y arrastrar a un ciclista cuando circulaba en estado de embriaguez.



La sentencia, dictada por conformidad y consultada por Efe, recoge que sobre las 11:45 horas 6 junio 2015 el acusado C.G.R. circulaba con sus facultades sensiblemente disminuidas por la previa ingesta de bebidas alcohólicas por el paseo de Viator (Almería) con un vehículo que no era de su propiedad.



Debido a su estado "no adoptó las medidas de precaución debidas y tras no respetar la distancia de seguridad con un ciclista", golpeó a éste con el espejo retrovisor del automóvil "arrastrándole y causando su caída".



La Policía Local utilizó un aparato etilómetro para realizar una primera prueba de alcoholemia a las 11:51 horas, que dio un resultado de 0,93 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y una segunda prueba a las 10:02 horas, que arrojó un resultado de 1,07 miligramos,



El acusado presentaba, además, síntomas como un aliento alcohólico "muy fuerte de cerca", "deambulación titubeante con movimiento oscilante", pupilas dilatadas y "habla pastosa y titubeante".



Como consecuencia de los hechos, el ciclista sufrió heridas policontusiones en la rodilla izquierda y el codo izquierdo, con fisura en la cabeza radial, que precisaron para su sanidad de tratamiento médico y rehabilitación, de forma que estuvo 55 días inhabilitado y como secuelas le ha quedado un "codo doloroso".



El fallo indica que el dueño del coche tenía seguro y que su compañía ha abonado los daños materiales.



Por estos hechos, C.G.R. ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por un delito de lesiones imprudentes al pago de una multa de 1.080 euros total a abonar en pagos de 90 euros.



Además, se le impone la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotor con la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite a la conducción de vehículos a motor o ciclomotores durante tres años.