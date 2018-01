Acusado por intentar secuestrar a un niño en los Carnavales de Málaga

En mi opinión 3 años tan sólo de condena por intento de secuestro a un menor en Málaga es irrisoria dicha condena, desde luego no es de extrañar que por día desaparezcan menores por toda España. Y si lo hubiese llevado, sin dar tiempo a la resistencia de la oposición de su madre y otros ciudadanos que lo vieron alertado por los gritos de la madre del menor. Si hubiese conseguido llevarse al menor..luego vienen el dolor de sus padres y tal vez los herrores de investigación como pasó en el caso de Diana Quer y, Santiago del Valle, el asesino de Mari Luz Cortés Hay casos de asesinos y pederastas que han demostrado graves errores en su investigación, también las hubieron en el caso de la menor asesinada Marta del Castillo. La Justicia en España debe de ser dura..ejemplar, con éstos sujetos depredadores todos pederastas. En mi opinión más vale prevenir antes que evitar. Con un cambio a la ley que sea suficientemente 'EJEMPLAR' para proteger al menor en pro de una fuerte y dura condena. Lo

TRES AÑOS TAN SÓLO?. VAYA CHAPUZAS DE JUSTICIA EN ESPAÑA!. EL DÍA QUE RAPTEN AL HIJO DE UN POLÍTICO QUE NUNCA..SUCEDA VEREIS COMO LA CHAPUZAS DE JUSTICIA LA ENDURECEN Y LA CAMBIAN CON AUSTERIDAD Y LA PROTECCIÓN QUE NECESITAN LOS MENORES EN ANDALUCÍA Y TODA ESPAÑA EN ÉSTA DEMOCRACIA DE PANDERETAS..DÓNDE LA PEDERASTIA NO ESTÁ CASTIGADO CON DUREZA EN ÉSTE PAÍS, EN ÉSTE PAÍS DE DEMOCRACIA DE..PANDERETAS!

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.