Bravo: El acuerdo con Vox mejora eficiencia gasto y refuerza educación especial

Las medidas acordadas por el Gobierno andaluz con Vox para pactar el presupuesto del 2021 suponen un gasto "mínimo" y se traducen en mejoras de la eficiencia del gasto y sobre todo en reforzar la educación especial con más personal, ya que esto último era para ellos "fundamental e innegociable".



Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, en su intervención en los encuentros de la cadena Ser Andalucía, donde ha puesto en valor el acuerdo presupuestario con Vox porque, sin su apoyo, se habrían prorrogado los de este año y, por lo tanto, no recogerían el incremento de más de 2.000 millones consignados en el 2021 hasta sumar 40.188 millones de euros.



Otro de los "grandes cambios" planteados por Vox en dicho acuerdo ha sido crear un cuerpo de interventores en la Junta para "mejorar el control" y evitar lo ocurrido en la anterior administración socialista, ha explicado Bravo, quien ha indicado que en igualdad de género se ha acordado medir "dónde se está poniendo el esfuerzo".





En cuanto al recorte presupuestario en la RTVA, Bravo ha defendido que una televisión pública "no puede ser un problema presupuestario" y debe "asumir retos" como salir a países de habla hispana a través de Hispasat, si bien ha destacado que en los dos años de la nueva dirección en el ente público se ha conseguido "darle la vuelta" a la audiencia, a la mejora de la calidad y a la pluralidad e independencia informativa.A pesar de no haber llegado un acuerdo con el PSOE y Adelante Andalucía sobre los presupuestos, a los que han presentado sendas enmiendas a la totalidad, Bravo ha aplaudido la voluntad de diálogo y negociación sobre todo de Adelante y ha lamentado que no se haya producido el consenso porque "era el momento y no habrá otra situación en la que se puede llegar a un acuerdo sobre un presupuesto sin ideología" y de "blindaje social".En este sentido, ha admitido que hubiera sido fácil aumentar el gasto como planteaban los partidos de la oposición pero ha hecho hincapié en que los presupuestos son "rigurosos y creíbles" y, por este motivo, no ha incluido los fondos europeos que pueden venir a Andalucía porque todavía no están aprobados.Según el titular de Hacienda, hay un margen de unos 2.600 millones más de gasto si se incluye la infrafinanciación de Andalucía y el reparto de los fondos europeos para la recuperación económica, pero ha insistido en que prefiere que lo llamen "cobarde fiscal, pero honesto" y ha destacado que entidades como la AiRef avalan las previsiones de la Junta para el 2021.Ha señalado que el presupuesto del 2021 "visibiliza de forma clara las enormes diferencias políticas" con el del Gobierno, ya que el Estado ha incluido los fondos europeos que todavía "no existen" porque no están aprobados y las autoridades económicas comunitarias y otras entidades han avisado de unas previsiones optimistas de ingresos.También ha defendido que "abandonar el infierno fiscal" en Andalucía ha sido bueno, ya que, aunque se han dejado de recaudar 140 millones en sucesiones y donaciones se han ganado más de 116.000 contribuyentes de IRPF y por cada euro perdido en sucesiones se han ganado cuatro en el impuesto de la renta.