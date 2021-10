El juez cita a declarar a la madre del supuesto asesino de Marta Calvo

El titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha citado a declarar como testigo a la madre del principal sospechoso de la muerte de Marta Calvo el próximo 15 de octubre a las 10 de la mañana, después de que así lo solicitaran las acusaciones particulares de esta causa judicial.



Además, fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que este martes se ha reactivado la búsqueda del cuerpo de la joven valenciana por la zona del municipio de Manuel (Valencia), donde supuestamente fue asesinada en noviembre de 2019 y cuyos restos todavía no han sido encontrados.



Por lo que respecta a la declaración de la madre de Jorge Ignacio P.J., había sido solicitada por Pilar Jové, la abogada que representa a la madre de Marta Calvo, a partir de la declaración de un amigo del detenido ante la Guardia Civil que afirmó que "si alguien sabe algo, evidentemente es la madre".



También la había pedido el abogado Juan Carlos Navarro, quien representa a varias mujeres que sobrevivieron a los encuentros sexuales con cocaína con el detenido, sobre la base de un informe psiquiátrico incorporado recientemente a la causa que indica que la madre no aprobaba su estilo de vida y que a su juicio evidencia un alto nivel de complicidad entre ambos.



El juez instructor había denegado esta petición anteriormente hasta en dos ocasiones y, según han explicado las defensas, la mujer podría optar por no declarar a pesar de haber sido citada, por tratarse el investigado de un familiar directo.



La madre del detenido residía en el momento de los hechos (y también en la actualidad) en Mallorca, aunque se tiene constancia de que estuvo el fin de semana posterior a la desaparición de Marta Calvo (desapareció el jueves 7 de noviembre tras mandar un mensaje con su ubicación, correspondiente a una vivienda de Manuel) con su hijo en Manuel, puesto que era el cumpleaños de este.

