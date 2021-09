La importancia de la terapia de pareja para cuidar una relación

El amor es comparado en muchas ocasiones con una planta, si no se riega todos los días, no solo no florece, sino que se muere. Las relaciones de pareja que no se cuidan acaban deteriorándose y rompiéndose. Para las parejas con dudas en su relación, la terapia de parejas online es la solución más efectiva hoy día, en buena medida, debido al ritmo de vida frenético que impone la sociedad actual. Con esta fórmula, se accede a estos servicios profesionales, cómodamente y sin desplazamientos, convirtiéndose en la mejor forma de atajar problemas sentimentales antes de que sea demasiado tarde

Las relaciones interpersonales son complejas y hay que trabajarlas a todos los niveles, ya sean laborales, de amistad, familiares… Más aun cuando se trata de una pareja, del vínculo que se establece con esa persona con la que se ha decidido emprender un proyecto común, e incluso formar una familia. Ni el amor todo lo puede ni puede dejarse en manos del destino. La realidad es que cada día hay que acometer acciones para mantener sanas las relaciones amorosas.

Nadie puede esperar que todo continue igual que los primeros meses de enamoramiento. El trato, con el tiempo, se hace más serio, pero también más real, más auténtico, y debe consolidarse con el trabajo conjunto de ambos integrantes o acaba por destruirse.

La terapia de pareja antes de que sea demasiado tarde

Afortunadamente, hoy día, se puede contar con ayuda profesional para superar los problemas que acabará desgastando la conexión que en su día se estableció entre dos amantes.

Los motivos más comunes por los que se suele acudir a terapia de pareja son las discusiones, la rutina, el malestar en la convivencia, la falta de sexo, la inseguridad en la pareja y las infidelidades. Acuden a los expertos en un intento de salvar su situación al reconocer que no ha tomado una buena dirección.

Ahora, con la posibilidad de tener las sesiones online, son muchos los que sienten capaces de dar el paso antes de que sea tarde. Internet, como en tantos otros campos, facilita el acceso en este sentido y hace que no se tarde tanto en solicitar ayuda ni en recibirla.

Si ambos componentes quien salvar la relación, lo mejor es acudir cuando aparecen los primeros indicios de que algo no va bien, pues las posibilidades de éxito son mucho mayores cuando la pareja no está aún muy desgastada. En cualquier caso, la clave está en ir cuando ambos miembros lo sientan y tengan un objetivo común, pues de nada sirve que uno quiera recuperarla y otro romperla.

¿Para qué sirve la terapia de pareja?

La terapia de pareja es una herramienta de gran eficacia para resolver los conflictos que surgen dentro de una relación. Su objetivo es fortalecer a las parejas en crisis, ayudándoles a encontrar cuál es el verdadero problema. De este modo, muchas consiguen recuperar el sentido de su unión y, si no es posible, tener una ruptura lo menos conflictiva y dolorosa posible.

La finalidad de la terapia de pareja es colaborar activamente para encontrar la solución a los conflictos, buscando la cooperación con la que cambiar algunas conductas dañinas, asumir los problemas, la parte de responsabilidad de cada uno de los integrantes y mejorar la comunicación para conseguir un mejor entendimiento. En definitiva, este puede considerarse que es el principal trabajo del terapeuta de parejas, mejorar la comunicación en la relación.

Uno de los beneficios más importantes cuando la comunicación en la pareja es más fluida es la toma de consciencia de las virtudes y debilidades propias y ajenas, además de aprender a manejarlas. Este conocimiento, a su vez, favorece la tolerancia y el respeto hacia las diferencias del compañero o compañera. Las parejas que desarrollan una buena capacidad de comunicación aprenden a leer las señales y las emociones del otro, a expresar sus sentimientos con mayor claridad y a entender y mejorar las propias emociones.

Es importante comprender que el amor en sí mismo no es suficiente para mantener una relación sana y duradera, pues son muchas las parejas que rompen aun queriéndose. Una pareja necesita compromiso, comunicación, respeto y pasión.

La terapia también trabaja para potenciar la capacidad de fluir con la vida y dejar de lado el ciclo destructivo de la culpa que puede acabar con las mejores relaciones.

¿Cómo funciona?

El psicólogo colaborará activamente con la pareja para buscar una explicación a la situación en la que se encuentren. Después de llevar a cabo una evaluación, el profesional diseñará un plan de intervención personalizado.

Las sesiones se desarrollarán en un clima de confianza, en el que ambos miembros puedan expresar lo que sienten y lo que esperan el uno del otro. En este tipo de terapias se revisa cómo fueron las relaciones con la familia, el tipo de crianza y la educación que recibieron, para conocer un poco más a fondo las posibles debilidades y fortalezas de cada uno. El objetivo final que se pretende conseguir es que aprendan a escucharse y a decirse las cosas con respeto y amor, y sepan dar solución a los conflictos que puedan darse en el futuro, por sí mismos