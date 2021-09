Informe de IM Academy: los Baby Boomers son la Minoría de Traders de Criptomonedas

Se estima que 50 millones de personas en todo el mundo han agregado criptomonedas a su lengua vernácula. Según la plataforma Gemini, se espera que ese número aumente, ya que se prevé que cerca de 20 millones de adultos estadounidenses se unirán al mercado de las cripto para 2022.

Los estudiantes de IM Academy, bien cualificados por una enriquecedora plataforma de educación financiera online, sin duda estarán listos para competir entre esos millones

La demografía del grupo de inversores actual revela una brecha generacional interesante. Los baby boomers de la Generación X tienen que dedicar el doble de tiempo si quieren mantenerse al día con sus competidores de cripto más avanzados tecnológicamente, Gen Y y Z, que comprenden el 74 por ciento de la población enfocada al trading, según Yahoo Finance.

Pero no los descartes todavía. Los baby boomers ahora comprenden una parte cada vez mayor del grueso estudiantil, y muchos están estudiando cómo iniciarse en los mercados de las cripto.

La generación mayor se pone al día

Aunque los inversores jóvenes fueron sin duda algunos de los primeros en iniciarse en las cripto, los baby boomers se están poniendo al día con estas monedas. Mike Novogratz, el creador de Galaxy Digital, incluso predijo que los baby boomers serían la próxima generación en adoptar nuevas criptomonedas, posiblemente contribuyendo con miles de millones de dólares a la industria.

“Hasta un billón de dólares podría provenir el próximo año de ese gigante grupo de riqueza”, ha dicho Novogratz. Ante los temores de inflación, muchos baby boomers ahora están dispuestos a adentrarse en este mercado totalmente digital.

"Si te preocupa que Estados Unidos esté imprimiendo demasiados dólares... vas a cambiar algunos de tus ahorros a Bitcoin", agregó Novogratz.

Criptomoneda: un fenómeno cinético

A los 50 años, el director ejecutivo de Tesla y miembro de la generación X, Elon Musk, lidera la carga de los boomers. Gastó $1.5 billones en Bitcoin en febrero. Los líderes de la industria aparentemente se están preparando para la avalancha de cripto-inversores. Los gigantes tecnológicos MoneyGram y PayPal ya han incorporado criptomonedas en sus negocios. Si bien MoneyGram ahora permite a los clientes comprar Bitcoin con efectivo, PayPal presentó una función que permite a los usuarios de EE. UU. Pagar a comerciantes en línea utilizando cripto.

El mismo día que Coinbase, la empresa de comercio de cripto más grande de EE. UU. salió a bolsa, la capitalización de mercado de Bitcoin superó el trillón de dólares.

Nunca dejes de aprender

Las criptomonedas son una piedra angular del plan de estudios de IM Academy, y el diverso grupo estudiantil tiene alumnos de todas las edades. A medida que los inversores jóvenes continúan descubriendo nuevas oportunidades, las generaciones mayores sin duda seguirán su ejemplo y harán crecer estas innovaciones aún más.

Por lo tanto, si eres un baby boomer que siente que se está quedando atrás, no hay nada de qué preocuparse: las herramientas y la plataforma pueden ayudarte a desarrollar los conocimientos y confianza necesarias en estos mercados.

