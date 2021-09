Intentan estafar a un policía especializado en delitos telefónicos en Palencia

La Policía Nacional ha alertado de un intento de estafa telefónica en Palencia, donde los delincuentes, que se hacen pasar por técnicos de una conocida empresa de software para acceder al ordenador de las víctimas y sus cuentas bancarias, llamaron, sin saberlo, a la oficina de un especialista policial en esos delitos.



Se trata de un grupo de delincuencia organizada que está realizando llamadas de manera sistemática a los teléfonos fijos de Palencia, según las denuncias recibidas en la última semana, para llevar a cabo estafas haciéndose pasar por una compañía de software, ha informado este martes la Comisaría Provincial de Policía.



Los delincuentes dicen a sus víctimas que llaman desde el Reino Unido, sede de una famosa compañía, que pertenecen al servicio técnico y que el ordenador necesita una asistencia, por lo que comienzan a hacer preguntas sobre el ordenador.



Las personas que llaman tienen un claro acento extranjero y el número desde el que se llama corresponde a un número internacional.



Los estafadores dan diferentes instrucciones a la víctima para que les permita acceder en remoto a su ordenador, y así poder operar en el ordenador sin su conocimiento y hacer transferencias bancarias, y en otros casos piden los datos de la tarjeta de crédito.



El investigador, al darse cuenta de la estafa, les siguió la corriente con el objeto de obtener el mayor número posible de datos sobre esta organización criminal.



Los estafadores confiados, han seguido llamando al investigador, desconocedores de que llamaban a una instalación policial.



En caso de recibir una llamada de este tipo,( si no se ha solicitado ese tipo de servicios) Policía Nacional aconseja tomar nota del número desde que se realiza la llamada y no hacer caso a las instrucciones.



La Policía aconseja colgar y buscar el número oficial de la empresa para verificar si la llamada del servicio técnico es real o no.

