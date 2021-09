Investigan si alguna rencilla personal está detrás de la agresión de Malasaña

La Policía Nacional investiga si el joven de 20 años agredido el pasado domingo en la calle de la Palma, en el madrileño barrio de Malasaña, conoce a sus atacantes y si algún conflicto o rencilla personal está detrás de la agresión protagonizada por ocho encapuchados que le grabaron con un cuchillo en el glúteo la palabra "maricón".



Fuentes próximas a la investigación del caso han asegurado este miércoles a Efe que los agentes han revisado el móvil del joven y sus redes sociales para averiguar si alguien de su entorno está relacionado con los hechos. También han visionado imágenes de las numerosas cámaras instaladas en la zona, la mayoría de control del tráfico.



Las fuentes consultadas han calificado de "compleja y difícil" la investigación que siguen agentes de la Policía Judicial de Comisaría Centro de Madrid y de la Brigada Provincial de Información, si bien han apuntado a Efe que el testimonio de la víctima resulta clave para esclarecer el caso.



De hecho, la víctima ya ha prestado declaración en dependencias policiales en varias ocasiones. Por el momento se desconoce si el joven ha identificado a alguno de sus atacantes, que vestían sudaderas negras e iban encapuchados y con mascarilla, tal y como consta en la denuncia.



Y aunque los investigadores no descartan por el momento ninguna hipótesis, diversas fuentes consultadas coinciden en resaltar a Efe que la principal pesquisa que se sigue es la de que los agresores conocían a la víctima y fueron directamente a por él por alguna razón que todavía no está clara.



Sí descartan prácticamente los agentes la teoría de que el ataque fuera protagonizado por una banda latina, según ha resaltado a Efe una fuente próxima a la investigación.



El grupo arrinconó a la carrera al joven en el portal de su casa con insultos como "asqueroso", "come mierda" o "maricón". Posteriormente le tiraron al suelo, donde le cortaron el labio y le grabaron dicho insulto homófobo.



El joven no avisó a los servicios de emergencia y se desplazó por sus medios a un centro sanitario. Varias horas después acudió a la Comisaría de Centro a denunciar los hechos.



El atestado policial incluye fotografías de las heridas de la víctima y grabaciones de vídeos de las zonas próximas donde ocurrió la agresión.



También hay declaraciones de testigos que vieron el ataque, que se produjo a las cinco de la tarde en esta céntrica zona de la capital.



En el caso de no avanzar en las pesquisas, el siguiente paso será mirar el posicionamiento de los móviles que da cobertura la antena de la zona.



Sin embargo, esta será una ardua tarea ya que dicha antena recoge un número alto de miles de terminales móviles.



A este grupo de agresores la Policía les puede imputar un delito de odio unido a otro de lesiones.



Los colectivos de COGAM y KIF-KIF han convocado para este sábado una concentración, a las 19.00 horas, en la Puerta del Sol ante la ola de agresiones a personas LGTBI. "Nos están matando", es el lema de la protesta.

