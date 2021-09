La Policía sigue buscando al grupo de la agresión homófoba en Madrid

La Policía Nacional prosigue la investigación para identificar a los autores de la agresión homófoba a un joven de 20 años el pasado domingo en el barrio madrileño de Malasaña, cuando ocho encapuchados grabaron con un cuchillo la palabra "maricón" en un glúteo de la víctima.



La víctima, un joven español de 20 años, denunció que, pasadas las cinco de la tarde, ocho encapuchados le asaltaron a la carrera en el portal de su casa con insultos como "asqueroso", "come mierda" o "maricón". Posteriormente le tiraron al suelo, donde le cortaron el labio y le grabaron dicho insulto homófobo.



Los investigadores están recopilando información y completando el atestado policial para identificar al grupo, que vestían sudaderas negras e iban encapuchados y con mascarilla, tal y como consta en la denuncia que el joven puso horas después en la Comisaria de Centro.



Según han informado a Efe fuentes policiales, en el atestado policial se incluyen fotografías de las heridas de la víctima y grabaciones de vídeos de las zonas próximas donde ocurrió.



Los agentes están analizando estas pruebas, principalmente los vídeos, para identificar a los responsables.



Por el momento no ha trascendido el lugar donde ocurrió el suceso ni sí la víctima conocía a sus agresores con el objetivo de no entorpecer la investigación.



A este grupo de agresores la Policía les puede imputar un delito de odio unido a otro de lesiones.



Los colectivos de COGAM y KIF-KIF han convocado para este sábado una concentración, a las 19.00 horas, en la Puerta del Sol ante la ola de agresiones a personas LGTBI. "Nos están matando", es el lema de la protesta.

COMENTARIOS