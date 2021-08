José Ramón García González, una muestra de emprendimiento incansable

Al despacho de José Ramón García González (Santiago de Compostela, 1971) llega prácticamente cada día una nueva propuesta empresarial para que se sume Visualiza Business, su sociedad de inversión y emprendimiento.

Cada una de estas propuestas empresariales, busca encontrar en este gallego un Business Angel que les oriente y el apoyo que a él tanto le costó lograr cuando siendo un treintañero se embarcó en su primer negocio propio.

Con apenas 3.000 euros de capital inicial y después de muchas visitas a los bancos, junto a otro joven socio, crearon Blusens. Esta empresa de electrónica de consumo llegó a superar los 100 millones de euros de facturación, a competir en algunos segmentos con lasgrandes multinacionales del sector y, sobre todo, sirvió de aprendizaje a García González para todo lo que haría y lograría después.

Con Blusens, conoció el éxito rápido y durante una década, pero también los reveses de una crisis bancaria que empujó a que aquel proyecto, como tantos miles, cerrase a la vez que decenas de entidades financieras en España. Pero de ese primer y único tropiezo fue capaz de levantarse.

Con muchas lecciones aprendidas y más fuerza volvió a emprender una y otra vez hasta superar la veintena de negocios de los que en la actualidad es, en la mayor parte de los casos, presidente o socio mayoritario.

Son las casi treinta empresas en las que participa o ha tenido presencia decisiva su sociedad Visualiza Business, con la que ha alcanzado su mejor momento profesional.

Comenzó por el ámbito tecnológico, al que se había dedicado con anterioridad, y una de estas empresas, de las que José Ramón García González es cofundador, fue incluida por el Financial Times entre las que más crecen en Europa. Otra de ellas ha sido seleccionada entre las cinco que han presentado productos más novedosos en el reciente Mobile World Congress.

Pero lejos de anclarse a un solo sector, también ha aprendido a diversificarse. En su catálogo de proyectos también los hay del ámbito turístico y hostelero, del deporte, la salud, la alimentación, la moda o el audiovisual. Todos ellos acumulan facturaciones superiores a los 500 millones en los últimos años y, en su mayoría, beneficios crecientes incluso durante la reciente crisis generada por la pandemia.

José Ramón García González también ha ido evolucionando en su manera de sumar diferentes proyectos. Si en los inicios todo lo confiaba a ideas propias y la mayor parte de las empresas de Visualiza Business nacieron por inspiración personal, en los últimos tiempos también está incorporando con más intensidad proyectos que le presentan terceros.

En cada una de estas empresas, José Ramón García, no se asocia de una forma pasiva, sino que, acompañándose por especialistas de cada área, interviene con labores ejecutivas y aportando su vivencia y visión profesional.

No hay prejuicios para acabar formando parte de Visualiza Business. A José Ramón no le condiciona el origen porque defiende que, en un mundo tan globalizado, el centro del mundo está donde uno quiera ubicarlo y, por ejemplo, para él es inequívocamente Galicia. No le influye la edad porque García también fue joven emprendedor, de hecho, fue elegido el mejor de España en 2007. Tampoco le condiciona que una idea venga precedida de un fracaso empresarial porque él cree que debe naturalizarse, que forma parte de las trayectorias empresariales y reivindica el derecho a las segundas oportunidades.

Lo que José Ramón García busca para Visualiza Business es una creatividad con la que marcar la diferencia respecto a la competencia, agilidad para ser capaces de anticiparse a las tendencias y la misma ilusión con la que él aún hoy sigue emprendiendo después de haberlo hecho ya varias decenas de veces.