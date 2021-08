Las novedades en zapatillas Adidas para mujer que no puedes perderte

Las sneakers Adidas blancas para mujer llevan siendo un básico de armario desde hace unos años. Las hemos incluido en nuestros looks, desde los más casual hasta para ir a la oficina. Con jeans, pantalones e incluso vestido, este tipo de zapatillas deportivas de moda combinan con todo y por eso lo más habitual es tener más de un par.

La variedad que ofrecen las principales marcas de calzado deportivo es cada vez mayor y aunque a priori parece que unos simples tenis blancos no dan mucho más de sí, lo cierto es que hay muchísimos modelos distintos. A través de las tiendas online podrás ver todas las novedades para no perderte nada y poder calzar los últimos modelos. Encuentra las zapatillas Adidas para mujer en Zalando que mejor van contigo e inclúyelas a tus conjuntos para conseguir un look con el que puedas aguantar todo el día.

Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes las nuevas Adidas para mujer que puedes encontrar ahora en las tiendas.

Las zapatillas de adidas para mujer con un estilo clásico

Las zapatillas Forum de Adidas son uno de los diseños clásicos de la marca con su silueta de baloncesto tradicional, hay dos novedades disponibles actualmente.

Las primeras son las zapatillas Forum Exhibit Low. Están disponibles en distintos colores pero estas en blanco y color melocotón son una alternativa preciosa a unas zapatillas Adidas blancas.

Forum Exhibit low

Son de caña baja, con cierre de cordones, suela de goma y una parte superior de piel de la que se indica que el 20% de los componentes utilizados para su fabricación se han confeccionado con al menos un 50% de material reciclado.

Otro modelo de las clásicas zapatillas de Adidas para mujer que es novedad son estas Forum Low que como característica incluyen detalles de raso y parches bordados en su diseño. Mantienen su silueta inspirada en el baloncesto de los años 80 y, en este caso, el cierre de cordones incluye una correa de velcro.

Forum Low standard

Ambos modelos son unas zapatillas Adidas casual para mujer perfectas para el día a día.

Las bambas Adidas para mujer con las que aguantar todo el día

Las Adidas OZWEEGO incluyen la tecnología Adiprene + en el antepié y el talón. Esta tecnología absorbe los impactos y ofrece una amortiguación óptima por lo que son un calzado Adidas para mujer perfecto si tus días son intensos. Fusionan el estilo de finales de los años 90 y principios de los 2000 con un aire futurista teniendo como resultado una silueta suave y ligera, a pesar de su tamaño.

Zapatilla Adidas OZWEEGO Celox Blanco

Las OZWEEGO Celox tienen un diseño todavía más llamativo que será el centro de atención. Tienen media suela de EVA y una parte superior textil de malla y poliuretano.

Las deportivas adidas para mujer más eficientes y creativas

Las colaboraciones de Adidas con otras marcas suelen tener resultados espectaculares. Como no podía ser menos, de la combinación de la marca de moda deportiva alemana y Lego solo pueden salir los mejores diseños.

Las Adidas Ultraboost DNA x LEGO COLORS combinan las características de la zapatilla de adidas con un diseño muy especial, que pretende inspirar la creatividad en el deporte.

Zapatilla Adidas Ultraboost DNA LEGO

Las Adidas Ultraboost DNA son unas de las mejores zapatillas deportivas de Adidas. Por un lado, el 50% de la parte superior es textil y el 75% del tejido está confeccionado con hilo Primeblue, un material reciclado de alto rendimiento. Además, tampoco contienen poliéster virgen por lo que son una opción bastante responsable con el medioambiente.

Por otro lado, se trata de unas deportivas muy cómodas y con un retorno de energía importante gracias a las cápsulas que componen la media suela Boost. El caucho Continental TM que compone la suela proporciona un mayor agarre y estabilidad.

Se trata de uno de los modelos todoterreno de la marca combinado con un diseño inspirado en los clásicos ladrillos de LEGO. El resultado: un calzado eficiente con un diseño original.

Las nuevas adidas xIvy Park que verás en todas partes

Pocas cosas tienen más éxito que la colaboración con un artista de renombre. La marca alemana se une a Ivy Park, la marca de la cantante estadounidense Beyoncé, en una colección inspirada en los vaqueros afroamericanos que sale a finales de agosto y que promete ser tendencia.

ADIDAS IVY PARK SUPERSUPERSLEEK

Una de las piezas más importantes de esta colección son seguramente las Super Sleek rediseñadas con una suela de goma de estilo chunky y las franjas de la marca en azul denim.

Sigue de cerca las novedades de la colección Adidas de chica para no perderte nada y poder llevar siempre las zapatillas Adidas de moda. Sea cual sea tu estilo seguro que encuentras algunas que vayan contigo y se ajusten a lo que necesitas.