El Dr. Raimundo Cantero, referencia en cirugía estética de senos en Málaga

La preparación y habilidad del cirujano son puntos clave para el éxito de la intervención para mejorar la apariencia de los pechos de una mujer. Esta operación, muy frecuente en la actualidad, es determinante para la apariencia estética y la autoestima, de allí que si se quieren resultados óptimos se debe recurrir a manos expertas

La mamoplastia de senos es la cirugía estética más solicitada en España, donde cada año se efectúan cerca de 18 mil intervenciones de este tipo. Unos pechos firmes y bien formados es el sueño de mujeres que anhelan una figura más atractiva y femenina.

Cuando se busca un resultado soñado, no hay espacio a la improvisación, por lo que lo mejor es ponerse en manos de expertos. Raimundo Cantero (Cirujano plástico en Málaga) es uno de los especialistas de más alta proyección en la cirugía plástica, estética y reparadora de España, su trabajo está avalado por una estimación de 100% de satisfacción de sus clientes.

Fue el ganador del premio al mejor cirujano plástico de España que otorga Doctoralia Awards en 2016 y ha figurado en el cuadro finalista del galardón en 2018 (2°lugar), en 2019 y en 2020. Además de los premios, cuenta con una gran reputación, gracias a su filosofía de transparencia y trato cercano con sus pacientes.

Mucho más que un aumento de pechos

Tener unos pechos con volumen es lo que con más frecuencia solicitan las mujeres en la consulta del Dr. Raimundo Cantero, quien es especialista en aumento de pecho en Málaga. El doctor recibe a personas de cualquier parte del país para evaluarlas según los cambios que desean y ver las opciones para la cirujía de senos de la forma más acorde al tipo de cuerpo que tienen.

Una mamoplastia puede tardar entre 30 y 45 minutos y un día de hospitalización, pero su efecto repercute de forma significativa en la autoestima de una mujer. Aunque sea una operación muy frecuente, sigue siendo una cirugía con anestesia general, por ello lo recomendable es ir a médicos reconocidos.

Una cirugía estética bien lograda no tiene precio, no hay que olvidar que al ingresar al quirófano para una intervención estética está en juego no solo la apariencia física, sino la salud.

Opciones para aumentar el pecho

El Dr. Raimundo Cantero recibe clientas de aumento de pecho en Marbella, además de cualquier parte de España en el Hospital Quirón de Málaga. El centro está preparado con tecnología especializada en caso de cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Para el aumento de volumen de pecho están disponibles dos alternativas de implantes o prótesis mamarias: anatómicas y redondas. En ambos casos existen diferentes diámetros y proyecciones a seleccionar, según el deseo de quien se hace la operación y con la recomendación médica. La prótesis redonda se usa cuando la prioridad es rellenar el área superior del pecho, mientras que la alternativa anatómica procura lograr un efecto más natural.

También hay al menos tres vías que se utilizan para hacer la incisión para introducir la prótesis en el seno y por ende varía la cicatriz: por la areola o hemiareolar y la inframamaria o surco. Cada una tiene sus ventajas y desventajas.

La vía inframamaria es una de las más recomendadas, ya que no se tiene riesgo de pérdida de sensibilidad en la areola, debido a que no hay corte en la glándula mamaria.

No más senos caídos

La mamoplastia no se trata solo del aumento de seno, también hay cirugía correctiva de reducción de tamaño que se da en caso de patologías mamarias, bien sea por cáncer o factores genéticos, como aplasia mamaria o asimetrías. Otra operación muy frecuente es la elevación de pecho en Málaga. Estos tratamientos tienen un efecto positivo en la parte estética y también en la emocional, pues verse bien repercute favorablemente en la salud mental.

La mastopexia (reafirmación o levantamiento de senos) también tiene la misión de darle o devolver la firmeza del pecho que pudo verse afectado por el embarazo, el aumento de peso o el paso del tiempo. Los senos caídos afectan mucho la autoestima, con lo cual se entiende que esta cirugía tiene un efecto mucho más allá de lo estético.

Algunas veces la mastopexia se realiza junto a una intervención para aumentar o reducir las mamas. Dependiendo del grado de caída del seno se determina el tipo de operación y la cicatriz que puede ser debajo de la areola (mínima caída); vertical cuando es más notable la caída y en forma de T cuando hay mucha piel sobrante.