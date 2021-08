“No se pueden desvincular las emociones de la actividad profesional que se ejerza”

Ignacio Campoy es el CEO de la institución educativa Formación Universitaria, que ahora cumple su 20 aniversario. Pionera en el desarrollo del modelo formativo on-line, la compañía que dirige lidera el sector formativo a distancia en España, con más de 100.000 alumnos formados, y siempre adelantándose a las nuevas demandas en el sector. Con una trayectoria profesional que siempre ha estado vinculada a la dirección y gestión de equipos y personas, Campoy es también uno de los directivos que ha centrado su desarrollo práctico en la gestión emocional en la empresa y así lo ha plasmado en diferentes libros y publicaciones, entre los que destacan: Máster Coach Empresarial, El libro del Neuroemprendedor, -de tu idea al éxito-,y finalmente el último y más reciente que lleva por título Metaliderazgo.

Sobre la inteligencia, las emociones y el entorno laboral hemos querido profundizar más en esta entrevista con Ignacio Campoy. Especialmente hoy que en un entorno marcado por la pandemia, se necesitan más que nunca “empresas sanas”.

En primer lugar, existen muchas maneras de significar el concepto de “ inteligencia”, ¿cómo la definiría?

Creo que no es sencillo definir la inteligencia. Para mí y de manera subjetiva, inteligencia es la capacidad de afrontar con éxito situaciones complicadas.

Es decir, ¿que en este sentido habría más de un tipo de inteligencia, no?

Efectivamente, Howard Gardner en su libro inteligencias múltiples identifica ochotipos distintos de inteligencias y cada una de ellas con sus diferentes características. Por tanto tendríamos que identificar no sólo una sino varias.

1. Lingüística (verbal - lingüística)

2. Lógico matemática

3. Viso espacial

4. Musical

5. Intrapersonal

6. Interpersonal

7. Inteligencia kinestésica

8. Inteligencia naturalista.

En el caso de la inteligencia emocional, que irrumpió con fuerza a raíz del bestseller de Daniel Goleman, ¿Hay algún modelo para medirla en la empresa?

Sí. Existe el modelo el EQ-i 2.0 qué es una sofisticada herramienta capaz de medir la inteligencia emocional de un profesional y como éste puede impactar tanto en su propio desempeño como el resto de los profesionales de su empresa y en los stakeholders con los que se relaciona.

¿Es importante saber gestionar las emociones en el trabajo?

No se pueden de desvincular las emociones de la actividad profesional que se ejerza. Un profesional puede experimentar una emoción primaria positiva como la alegría por un logro conseguido o por una buena relación con sus compañeros y la ira o la rabia por una mala relación con su jefe (jefes tóxicos). Aunque suene algo contundente decirlo, “la gente no se va de las empresas, se va de sus jefes”. Con esto quiero decir que la vida laboral no deja de ser una vida emocional.

¿Existe por tanto una necesidad vital a gestionar las necesidades en los equipos o departamentos de una empresa?

Existe y no cabe duda de que el estado emocional de un equipo, departamento o empresa influye en su desempeño, y longevidad. Para mí es incuestionable en el éxito o en el fracaso de un equipo, departamento o empresa. Los departamentos, los equipos, las empresas sienten alegría y tristeza y se deprimen.

¿Las emociones en los equipos, departamentos, empresas se contagian?

Las emociones se contagian. Todos contagiamos de manera positiva o negativa. Profesionales que contagian su alegría y profesionales que contagian su irá, miedo tristeza. Además, pueden contagiar a los demás de manera consciente o inconsciente.

¿Puede actuar un jefe en el estado emocional de su equipo departamento empresa?

Puede y debe. Debe actuar en el estado emocional de sus colaboradores y de su equipo, departamento, o empresa y debe actuar mucho más en el estado emocional colectivo que en el individual.

¿Qué tipos de equipos departamentos empresas existen desde el punto de vista emocional?

A grandes rasgos podemos distinguir dos tipos de equipos, departamentos, o empresas desde el punto de vista emocional: Los que adoptan el rol de víctima o de protagonista. Los” víctimas” son pesimistas, miedosos, espectadores, desconfían, esperan el fracaso… Por el contrario los “protagonistas” son Ooptimistas, confían, quieren, se hacen responsables o se responsabilizan esperan el éxito.

¿Cómo se puede actuar o intervenir de cara a tener un equipo, departamento empresa motivado o motivada?

Se puede actuar o intervenir reprogramando las creencias limitantes y los juicios o prejuicios negativos.

¿Qué necesitan las empresas después del Covid para tener personas equipos departamentos y empresas sanas?

Necesitan conocer y aplicar la pirámide de los niveles neurológicos diseñada por Robert Dilts a partir de los estudios de Gregory Batterson. Una herramienta muy potente desde el punto de vista del coaching y la programación neurolingüística aplicada a la empresa. En la pirámide el nivel superior es el propósito de la empresa. El propósito como guía es vital para tener equipos, departamentos y empresas emocionalmente sanas. Las empresas tienen que tener claro su para qué, es decir, para qué existo como profesional dentro de un equipo; para qué existe el equipo, departamento dentro de la empresa; finalmente para qué existe la empresa dentro del mercado.