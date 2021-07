El Supremo confirma condena de 11 años a un hombre por abuso sexual a su nieta

El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena a 11 años de prisión fijada para un hombre a quien la Audiencia de Badajoz consideró autor de un delito de abusos sexuales sobre su nieta, de 16 años.



La sentencia había sido recurrida, pero ese recurso fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).



El abogado de la acusación particular, José Duarte, ha explicado a Efe que tras esta decisión se ha pedido el ingreso en prisión del acusado.



Según ha recordado Duarte, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la Audiencia provincial, y aunque la defensa manifestó que recurriría ante el Tribunal Supremo, finalmente no lo hizo, por lo cual el Alto Tribunal declara firme la sentencia.



Según la sentencia de la Audiencia pacense, el condenado abusó sexualmente de la menor durante el verano de 2015 en el campo de su propiedad en la comarca Zafra-Río Bodión, aprovechando que no se encontraban sus padres y que su propia mujer realizaba tareas domésticas.



El hombre le dijo a la menor que “no se lo contara a nadie”, según explica la sentencia, que le condenó también al pago de una indemnización de 20.000 euros.

