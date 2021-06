¿Cómo evitar los robos de identidad por Internet y cuáles son sus riesgos?

Hasta hace no demasiado tiempo era un concepto desconocido para la mayoría, pero lo cierto es que en los últimos tiempos los usuarios de Internet cada vez son más conscientes de la importancia de la ciberseguridad, que hace referencia básicamente a la seguridad en Internet y en el mundo online.

Pero, que los usuarios se hayan familiarizado con el concepto de ciberseguridad no ha sido por casualidad, sino por necesidad, ya que los ciberdelincuentes y los ciberdelitos están en auge, y a día de hoy cada vez que accedemos a Internet estamos en riesgo si no tomamos las medidas de precaución necesarias.

Y entre los múltiples riesgos a los que nos enfrentamos, el robo de identidad a través de estafas de phishing es el ciberdelito preferido de los ciberdelincuentes.

¿Qué es la ciberdelincuencia?

La ciberdelincuencia hace referencia a cualquier actividad a través de la red o un sistema informático que tenga como objetivo atentar ante la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de un sistema informático, de una red o de los datos.

Estas actividades reciben el nombre de ciberdelitos, que son cualquier robo o fraude producido mediante las nuevas tecnologías.

Y las personas que realizan dichos delitos son ciberdelincuentes, que se refiere a todos aquellos hackers que realizan cualquier tipo de delito mediante un ordenador, red o sistema informático.

¿Qué es el robo de identidad mediante phishing?

Como hemos comentado anteriormente, el phishing y el robo de identidad online es el principal ciberdelito en todo el mundo, y debemos estar alerta para evitar caer en él.

Phishing significa “robo de identidad”, y consiste en un ciberdelito a través del cual se engaña a una persona para que comparta información confidencial, como podría ser una contraseña, una cuenta bancaria, una dirección de correo electrónico, un documento, etc.

Recibe este nombre por el parecido a fishing, que significa pesca en inglés, ya que en el phishing, el ciberdelincuente trata de atrapar a la víctima, del mismo modo que ocurre en la pesca.

Aunque existen diferentes técnicas para llevar a cabo el phishing, la más habitual es que el ciberdelincuente envíe un mensaje de texto o correo electrónico a la víctima imitando y suplantando la identidad de otra persona, que por lo general es una persona de su confianza, como podría ser su pareja, una familia, su jefe o un compañero de trabajo.

Al abrir el correo, la víctima se encuentra con un enlace o link que realmente será el anzuelo, y si clica sobre él, será redirigido a una página falsa donde se solicitará que comparta una documentación o información, descargue un archivo o incluso realice una transferencia bancaria.

El problema es que los mensajes son muy reales y fácilmente creíbles, ya que los hackers han mejorado enormemente las técnicas para realizar el robo de identidad, consiguiendo que sean miles o millones de personas las que han caído en una estafa de este tipo.

Además, los ciberdelincuentes atacan principalmente a personas mayores o con pocos conocimientos de Internet, conscientes de que atacando a estas personas el porcentaje de éxito de sus ataques aumenta considerablemente.

¿Cómo prevenir el robo de identidad en Internet?

Por esta razón, hay que estar alerta y tomar medidas de prevención para no caer en un ataque phishing, que es mucho más habitual de lo que podemos pensar.

Lo más eficaz es no clicar nunca en el enlace hasta que la otra persona nos confirme que ha sido ella la que nos ha enviado el mensaje, por muy real que parezca el mensaje o por muy urgente que sea. Hay que pensar que si realmente fuera tan urgente, probablemente nos hubiera llamado por teléfono.

Hay que revisar detenidamente el mensaje recibido de principio a fin, prestando especial atención a la dirección, al asunto, a si hay faltas de ortografía, expresiones inusuales en el supuesto remitente, etc.

Asimismo, para evitar riesgos, una solución muy eficaz es navegar por Internet con una VPN instalada (Red Virtual Privada), ya que de esta forma crearás una red local, que te permitirá encriptar la conexión y mantenerte en el anonimato. Es una solución eficaz y sencilla, y entre las diferentes opciones de VPN destacan NordVPN, ExpressVPN y PureVPN, entre otras.

También es altamente recomendable utilizar un navegador orientado a la privacidad, ya que de esta forma evitarás el seguimiento cruzado de terceros, la toma de huellas digitales y las conexiones cifradas, y no navegar en ninguna web que no cuente con el protocolo HTTPS. Para comprobarlo, revisa que la URL comience por “HTTPS” y no por “HTTP”.

En definitiva, la ciberdelincuencia es un riesgo al que todos estamos expuestos, por ello debemos extremar las precauciones, estar atentos y utilizar herramientas de ciberseguridad siempre que naveguemos por Internet para estar prevenidos y reducir los riesgos de sufrir una estafa de suplantación de identidad.