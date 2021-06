Por qué es aconsejable mantener un tránsito intestinal regular

Las irregularidades en el tránsito intestinal son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad y puede ser debido a los malos hábitos alimenticios y al estresante ritmo de vida que llevamos hoy en día. Cuando pensamos en cuidarnos, se nos olvida por completo que todo nuestro cuerpo está conectado y que no podemos estar en forma si nuestro estómago no funciona correctamente.

El sistema digestivo es uno de los más importantes de nuestro cuerpo teniendo en cuenta que se encarga de extraer los nutrientes necesarios de los alimentos que ingerimos para proporcionarnos energía, además de encontrarse en él la gran mayoría de las defensas de nuestro organismo.

Un tránsito intestinal irregular puede provocar dificultades en nuestro organismo. Además, la persona que presenta esta irregularidad puede tener ciertas molestias estomacales. Si a todo esto le sumamos posibles intolerancias alimentarias y alergias, entendemos que pueden ser motivos suficientes para cuidar más que nunca nuestro tránsito intestinal.

3 hábitos recomendables para mantener un tránsito intestinal equilibrado

Si notas que últimamente tu aparato digestivo no funciona como debería, es momento de que ordenes tu vida y pongas en práctica los hábitos más importantes para que tu sistema digestivo se mantenga equilibrado. A continuación te explicamos cómo cambiar ciertos hábitos de los que probablemente ni siquiera eres consciente, como cenar en exceso y tarde, no desayunar bien o llevar una vida sedentaria.

Hidrata todo tu organismo

Mantenerse hidratado es muy aconsejable no solo para cuidar de nuestro tránsito intestinal, sino también para mantener equilibrado todo nuestro cuerpo. Beber entre medio litro o dos de agua al día puede ayudar a que los nutrientes se absorban más fácilmente. Otra opción para mantener el cuerpo hidratado es tomar zumos naturales y verduras frescas, que pueden aportar minerales y vitaminas.

Controla tu alimentación

Algunas irregularidades digestivas están relacionadas con una desequilibrada alimentación, ya que se suele abusar de grasas animales y azúcares procesados. Llevar una dieta equilibrada, con alimentos ricos en fibra, frutas y verduras, puede ayudar a mantener un tránsito intestinal regular.

Además, para cuidar la microbiota intestinal, no solo es recomendable controlar lo que se come, sino también no comer más de lo que el organismo necesita. Por otro lado, es aconsejable establecer un horario fijo para realizar las cinco comidas recomendadas al día, ya que, de lo contrario, la microbiota intestinal podría desequilibrarse.

Haz ejercicio físico

Para mantener una vida equilibrada y un tránsito intestinal regular, es aconsejable realizar ejercicio físico de forma constante. Actividades como el yoga, el pilates o el senderismo, pueden ayudar a fortalecer nuestro cuerpo, pero también pueden evitar el desequilibrio intestinal y reducir el tiempo de digestión.

