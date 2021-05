Investigan el asesinato de una madre y su hijo de 7 años en Mallorca

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una madre de 28 años de edad y de su hijo de 7, cuyos cadáveres han sido hallados esta tarde en su casa de Sa Pobla (Mallorca), han informado a Efe fuentes de la investigación.



Los cuerpos de los dos, de nacionalidad marroquí, han sido encontrados sobre las cinco y media de la tarde en su domicilio de la calle Santa Catalina Thomàs de este pueblo situado en el norte de la isla con síntomas visibles de violencia.



La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar cuándo se produjo la muerte de ambos, si este lunes o hace varios días y cuál ha sido la causa. Se prevé que la autopsia a los cadáveres tenga lugar mañana martes.



Esta tarde, un familiar ha acudido poco antes de las cinco y media a casa de la mujer y ha tocado al timbre varias veces.



Como no abrían la puerta, ha acudido nervioso a la Policía Local de Sa Pobla, cuyos agentes han entrado al domicilio por el patio trasero y han hallado los cadáveres.



Según fuentes del caso, muy posiblemente se trata de un caso de violencia machista.



Se está examinando si existen denuncias contra el marido de esta mujer, que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad del Estado.



Los investigadores de la Guardia Civil se encuentran en el domicilio de esta familia y trabajarán en el lugar hasta bien entrada la noche.



El suceso ha causado un gran revuelo y consternación entre los vecinos de este pueblo.



La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha publicado un tuit en el que expresa su "rabia y tristeza" y asegura tener "el corazón roto" por este "asesinato machista".



"Perdemos a una mujer y a su hijo, no lo podemos permitir, ninguno puede ser indiferente frente a esto, juntas y juntos acabaremos con esta barbarie", ha escrito Armengol.



El Govern balear ya ha anunciado que se personará como acusación particular en este caso.



El presidente del Parlament balear, Vicenç Thomàs, ha publicado otro mensaje en que afirma que la sociedad no se puede permitir esta "lacra", por lo que hay que continuar trabajando "activamente" contra la violencia de género, al tiempo que ha mostrado su pesar y afecto a familiares y amigos de esta madre y su hijo.