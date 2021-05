La actividad taurina se redobla en España en la segunda quincena de mayo

Una treintena de festejos de todo tipo están anunciados para celebrarse en ruedos españoles durante la segunda quincena de este mes de mayo, con un claro redoble de la actividad respecto a meses anteriores gracias a las nuevas medidas sanitarias dictadas por las autonomías.



Aunque aún existe una amplia disparidad de criterios en cuanto a los aforos máximos permitidos en cada plaza, las empresas han visto con ello la posibilidad de volver a organizar tanto citas tradicionales, tal que la de la feria de Córdoba o las corridas de San Fernando en Aranjuez, como espectáculos sueltos propiciados por los ingresos de su transmisión televisiva.



Además de la feria "alternativa" de San Isidro, que arrancó ayer en el madrileño Palacio de Vistalegre con once festejos, serán otros 23 espectáculos (13 corridas de toros, 8 novilladas y 2 de rejones) los que se repartan este mes de mayo entre las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla-León, así como en las de Murcia y Navarra, que hasta ahora no habían celebrado ninguno.



Madrid será la región con más festejos, pues a los once de Vistalegre se sumarán las dos corridas estelares anunciadas en Aranjuez los días 28 y 30 de mayo, y el festejo de la reaparición en los ruedos de Gonzalo Caballero en Navalcarnero.



Le sigue en número, con nueve, la Comunidad de Andalucía, donde tendrá lugar este fin de semana la feria de Córdoba, con una novillada y dos corridas de toros con carteles de figuras, otra corrida más mañana sábado en Constantina (Sevilla) y cuatro novilladas en Motril (Granada), Montoro (Córdoba) y Santisteban del Puerto (Jaén), plaza esta última que celebrará su feria con el añadido de otro festejo de rejones.



En Castilla-La Mancha, contando casi siempre con la presencia de las cámaras de su televisión autonómica, tendrán lugar seis corridas de toros y una novillada, las primeras de ellas el próximo domingo en Torralba de Calatrava (Ciudad Real) y Casarrubios del Monte (Toledo) y el resto en El Casar (Guadalajara), donde se anuncian utreros, las toledanas Añover de Tajo y Los Navalmorales, Tomelloso (Ciudad Real) y Tobarra (Albacete).



Por su parte, en Castilla y León, donde las medidas sanitarias son más restrictivas y tras el aplazamiento de las corridas de San Pedro Regalado en Valladolid, solo tendrá lugar, el día 23, un festejo de rejones, en la localidad segoviana de Cantalejo, mientras que en Extremadura se anuncia solo un festejo mixto, con toros de Miura y novillos de Couto de Fonrnilhos, en Llerena (Badajoz) el domingo siguiente.



Los casos más llamativos son los de las novilladas que se anuncian en la localidad murciana de Yecla, este domingo 16, y en la navarra de Tudela, el día 23, pues ambas servirán para retomar los festejos taurinos en sendas autonomías, que no han tenido actividad alguna desde el verano de 2019.