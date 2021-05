Declarado culpable de asesinar a su padrastro de un disparo en el corazón

Un jurado popular ha declarado culpable de homicidio a un joven ceutí, quien disparó un tiro en el corazón a su padrastro por un "arrebato", después de que éste le hubiera recriminado que tenía un arma en el domicilio y que no quería que la tuviera.



Según han informado a Efe fuentes judiciales, el Jurado ha declarado culpable a Hamza E., después de que éste reconociera su culpabilidad en los hechos, por los que se enfrenta a veinte años de prisión.



En un primer momento el autor de los disparó aseguró que no quería matar a su padrastro y que cometió esta acción después de que éste descubriera que tenía un arma escondida en su domicilio que ambos compartían.



Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre de 2019, en el domicilio de la víctima, Said A., de 41 años, en la barriada ceutí del Príncipe.



Según el testimonio del autor de los disparos, los dos se enzarzaron en una discusión que acabó cuando el joven se fue de la casa y regresó con un arma de fuego, efectuando al menos tres disparos contra su padrastro, uno de los cuales le alcanzó el corazón y le causó la muerte.



El Fiscal ha pedido una pena de 20 años de prisión, además de pedir su prohibición de entrada en Ceuta y orden de alejamiento sobre la familia del fallecido, a lo que se añade una responsabilidad civil de cerca de 400.000 euros.



El abogado ha pedido una rebaja en la condena al destacar que su defendido ha mostrado su arrepentimiento en varias ocasiones a la familia y asumiendo su error.



Tras la declaración de culpabilidad por parte del jurado, el magistrado tendrá ahora que dictar la sentencia condenatoria.