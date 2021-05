¿Cómo elegir los portátiles gaming con los mejores procesadores?

Elegir los mejores portátiles gaming es una tarea bastante difícil y la confusión creada por la gran cantidad de modelos y nombres de procesadores solo hace que este sea un proceso aún más complicado. ¿Por qué no puede ser más sencillo elegir un portátilgaming basado en procesadores? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero si cuentas con la información correcta, puedes pasar de ser un comprador de ordenadores portátiles despistado, a un experto en el tema. Este artículo está dedicado a hacer precisamente eso: organizar y decirte exactamente lo que necesita saber: cuál es el procesador que debería tener su próximo portátilgaming, para qué sirve y para qué no.

¿Por qué es tan importante hacerse con los mejores procesadores? Bien, es tan importante porque están en el corazón de cualquier dispositivo, por lo que son fundamentales para un funcionamiento óptimo de tu ordenador. Es cierto: cuanto más rápido sea el procesador, mejor se ejecutarán los juegos y el software. En lugar de entrar en los detalles de cada procesador, es más fácil intentar e imaginar qué software y juegos desea ejecutar. Dependiendo de lo que uses con más frecuencia, deberías poder identificar el ordenador portátil y el procesador que se adapten a tus necesidades.

En el día en que los procesadores podían identificarse por sus velocidades centrales, las cosas eran más sencillas. Sabrías que un procesador de 2 GHz es más rápido que uno de 1,4 GHz. Es importante saber que ya no es la regla. Encontrará procesadores para portátilesgaming de gama alta con velocidades más bajas que los de nivel de entrada que funcionan a 3,2 GHz aproximadamente. Esto se debe a varios factores que intervienen en el procesador, como la cantidad de núcleos, las optimizaciones, la cantidad de caché, etc. La regla básica es que la velocidad del núcleo más rápida no siempre se traduce en un mejor rendimiento.

Pero, a parte de los procesadores, ¿en qué debemos fijarnos para comprar los mejores portátiles gaming? Aquí os dejos las que, en mi opinión, son las características principales en las que nos debemos fijar antes de comprar un portátil gaming:

GPU o tarjeta gráfica: Es la pieza de hardware más importante que necesitarás para unportátilgaming para juegos de alta calidad. Cuanto mejor sea la tarjeta, mejor será el rendimiento de su juego y más alta podrá establecer la configuración de tus gráficos.

CPU y RAM: La unidad central de procesamiento, o CPU, es el corazón delordenador. Controla todo lo que haces en tu ordenador portátil, incluso los juegos. Si bien los videojuegos descargan gran parte del trabajo gráfico en su tarjeta gráfica, tu CPU seguirá haciendo su parte justa de procesamiento mientras juegas. La RAM, por otro lado, dicta cuánto se puede cargar en la memoria para su procesamiento. Eso significa que cuanto más tenga, más podrá acceder rápidamente a su CPU.