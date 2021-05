La mujer asesinada en Sagunto pidió ayuda al ayuntamiento el viernes pasado

La mujer asesinada este domingo en Sagunto (Valencia) a manos de su ex compañero sentimental pidió ayuda el pasado viernes a los servicios de Igualdad del Ayuntamiento por sentirse amenazada, según ha informado a EFE el alcalde de este municipio, Darío Moreno.



El suceso se produjo alrededor de las 20.05 horas en una vivienda de la calle Alcalá Galiano de la citada localidad, cuando el agresor acuchilló a la mujer y después se suicidó lanzándose al vacío desde un cuarto piso.



"La mujer había pedido ayuda al Consistorio en el marco de nuestros programas contra la violencia de género, pero su seguridad no era competencia municipal, sino de la Policía Nacional. Nosotros nos solemos hacer cargo de los casos que se nos asignan, pero este no era uno de ellos", ha detallado Moreno.



"La mujer acudió al área de Igualdad el pasado viernes para conocer los recursos disponibles y le procesamos varias ayudas. Estábamos apoyándola e íbamos a seguir trabajando con ella", ha lamentado el alcalde.



Tanto el agresor como la víctima, que había denunciado al hombre y tenía vigente una orden de alejamiento, tenían 60 años.