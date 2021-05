Compra de mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP2 para niños a precios muy económicos

Comprar mascarillas, ya sean quirúrgicas, o FFP2 se ha convertido en una carrera para conseguir las más baratas, pero ojo, es fundamental tener en cuenta que estos productos cuenten con la Certificación Europea CE, para saber que realmente cumplen su función protectora. Dependiendo de cada persona y de sus necesidades existen diferentes tipos de mascarillas, tanto por nivel de filtración, como por modelos, que van desde las clásicas blancas o azules a las mascarillas de colores o a las especialmente indicadas para niños.

Las mascarillas son artículos que acompañan a las personas desde hace ya más de un año en sus vidas y que, de momento, seguirán una buena temporada más. Debido a la pandemia de coronavirus estos elementos se han convertido en una parte más del “vestuario” a la hora de salir de casa y se han ido adaptando a las necesidades de adultos y de los más pequeños.

Teniendo en cuenta el tiempo que se llevan usando y también el tiempo que queda hasta que se dejen de utilizar de forma masiva por todos, las mascarillas han supuesto un importante desembolso de dinero para todas las personas, sobre todo para aquellas que han tenido que realizar trabajos o visitas fuera de casa, para los niños en el colegio, etc.

Es por ello que las familias cada vez buscan opciones más económicas para poder hacer frente a este gasto extra, que en muchos casos se ha llevado los ahorros estipulados para otras cuestiones. Las mascarillas más baratas las vende la empresa malagueña cajacartonembalaje.com, y ofrece una gran diversidad de modelos con todas las garantías y los sellos de calidad necesarios.

Pero es importante tener en cuenta que no todas las mascarillas son iguales, ni están fabricadas con los mismos elementos. Igualmente, no todas protegen de la misma manera. Por ello, además de los precios, es importante conocer las características y propiedades de cada una de ellas.

Mascarillas Quirúrgicas

Las mascarillas quirúrgicas son similares en aspecto a las mascarillas higiénicas, pero en cuanto a protección ofrecen mayor defensa. Estas mascarillas son las aconsejadas para el grueso de la población porque están pensadas para proteger a los demás, es decir, la persona contagiada protegerá a los que están a su alrededor. Si todo el mundo la lleva debidamente colocada, obviamente la transmisión del virus se podrá atajar poco a poco. Es fundamental que las mascarillas quirúrgicas tengan la certificación CE para asegurarse de que su capacidad de filtración es la que aparece en los envases y que realmente cumplen su función. Las mascarillas quirúrgicas que se ofrecen en cajacartonembalaje.com son del tipo IIR con una cinta de ajuste para la nariz para ofrecer más seguridad y protección a quienes la llevan. Son ligeras, cómodas y ofrecen una filtración de BFE igual o mayor al 99%. Se pueden adquirir en paquetes de 25 unidades y están fabricadas en España. Las mascarillas quirúrgicas pueden ser del clásico color azul, o también se pueden encargar en negro.

Mascarillas FFP2 para adultos. Varios modelos y colores.

Las mascarillas FFP2 ofrecen un nivel de protección algo mayor al usuario, ya que no solo protegen a quien las lleva sino también a los que están a su alrededor. En general no hace falta que las use el grueso de la población, solo las personas a las que se les recomiende expresamente por prescripción médica, como pueden ser personas vulnerables, enfermos crónicos, etc. Aun así, muchas personas prefieren utilizar mascarillas FFP2 para sentirse más seguras. Este tipo de mascarillas, debido a la demanda se han comenzado a fabricar en diferentes colores para que quienes las llevan las puedan combinar con la ropa o con los uniformes de trabajo. Sin duda, de las más demandadas son las mascarillas FFP2 negras, ya que son elegantes y combinan muy bien con todos los estilos y uniformes de trabajo. Estas mascarillas comercializadas por cajacartonembalaje.com cuentan con 5 capas de protección, están fabricadas con materiales de primera calidad que mejoran la filtración y evitan el contagio y se ajustan de forma perfecta a la cara, algo fundamental para que cumplan su función de protección y de seguridad. Se pueden comprar en cajas de 20 unidades, que a su vez vienen embolsadas de forma individual. Al igual que los otros tipos de mascarillas, es importante exigir al vendedor que estos artículos tengan la Certificación Europea CE.

Mascarillas FFP2 Infantiles. Niños muy protegidos.

Uno de los sectores que más complicado lo ha tenido en la pandemia han sido los niños y niñas. Al principio apenas había mascarillas para el grueso de la población, más allá de sanitarios y personas que trabajaban en negocios esenciales. Igualmente, los niños sufrieron este problema. Poco a poco, con el tiempo los fabricantes han ido adaptando las mascarillas de diferentes tipos a las medidas y necesidades de los más pequeños, fabricando mascarillas más pequeñas para que los menores pudieran también poder salir a la calle y al colegio perfectamente protegidos. Y es que la adaptación de la mascarilla a la cara es fundamental para que estas actúen y sirvan como barrera, si no se adaptan bien, no cumplirán su función. Las mascarillas ffp2 niños de cajacartonembalaje.com son unos artículos con certificación europea CE y fabricadas con materiales de primera calidad. Están compuestas por cuatro capas que evitan el contagio y que a la vez mejoran la filtración de aire. Las mascarillas FFP2 infantiles se ajustan de forma excelente a la fisionomía de la cara de los más pequeños y se quedan colocadas de forma hermética y cómoda, para que su uso sea totalmente seguro. Al igual que las de adultos, estas mascarillas se pueden adquirir en paquetes de veinte unidades, que además vienen con envoltorios individuales. Para mayor bienestar de los menores son unas mascarillas ligeras que prácticamente no se notan que se llevan puestas.

En cajacartonembalaje.com además de mascarillas también pueden comprarse soportes salvaorejas, mamparas de protección para mostradores, separadores divisores laterales para oficinas, protectores faciales, así como geles hidroalcohólicos en diferentes formatos.