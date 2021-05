Una leridana pierde 118.000 euros al ser víctima de estafa del falso militar

Una mujer leridana ha perdido 118.000 euros al ser víctima de la estafa del falso militar, un engaño consistente en que el estafador se hace pasar por un alto mando del Ejército de los EEUU e inicia una relación amorosa por redes sociales con una persona a la que pide que le adelante dinero para poder dejar su actividad.



Según han informado este miércoles los Mossos, hace unos meses la víctima recibió una solicitud de amistad en Facebook de un supuesto general del Ejército de los EEUU, con nacionalidad española, que se encontraba en misión humanitaria en Afganistán.



Después de unos primeros contactos en esta red social, ambos continuaron el contacto en otras aplicaciones de mensajería instantánea. Aunque no hablaron nunca por teléfono, la relación fue a más y el falso militar le planteó su voluntad de dejarlo todo para iniciar una relación.



El estafador aseguró a la mujer que no se podía dar de baja del ejército anticipadamente y que, para poderlo hacer, tenía que pagar una indemnización.



También le dijo que tenía mucho dinero ahorrado en una caja de seguridad de un aeropuerto de Alemania, pero que solo podía disponer de él si lo recogía presencialmente.



Con esta argucia, el falso militar le pidió que pagara ella inicialmente la indemnización y le explicó que debía hacerlo por transferencia a una supuesta cuenta bancaria de la ONU y que después él podría retirar su dinero y compensarla por ello.



A principios de marzo, la víctima hizo un primer pago de 1.500 euros por unos supuestos trámites iniciales y más tarde fue haciendo otros envíos de diversas cantidades, la mayor parte de 15.000 euros y uno de 50.000, hasta pagar 118.000 euros en total.



A finales de abril, y tras empezar a sospechar de lo que le contaba el estafador, la mujer hizo gestiones para comprobar si era víctima de un engaño e investigó la fotografía del perfil de la red social del supuesto militar.



Se dio cuenta entonces que la misma fotografía de esa persona estaba siendo utilizada en otros perfiles y que había sido objeto de una estafa.



Los Mossos advierten que esta estafa es conocida como la del falso militar o el falso enamorado virtual.



Las víctimas son contactadas a través de las redes sociales por personas que dicen encontrarse en un país lejano al presentarse como militares en misión humanitaria, trabajadores de una ONG o técnicos especializados en un destino de larga duración.



Utilizando la ingeniería social, los estafadores detectan por redes a las posibles víctimas y, antes de hacer el primer contacto, consiguen que los acepte alguna amistad común para inspirar mayor confianza.



Este contacto inicial, gracias a la habilidad embaucadora de los estafadores, continúa evolucionando hasta generarse una relación virtual amorosa. Conseguida la vinculación emocional, llega un momento en que plantea poder regresar al país y convivir juntos.



Durante la relación virtual, el estafador manifiesta que tiene mucho dinero, pero por un impedimento no puede disponer de él inmediatamente, por lo que pide a la víctima un adelanto económico. Este dinero pueden ser, entre otras excusas, para el billete de avión, gastos médicos, pagar la indemnización de una jubilación anticipada o para pagar aranceles.



Los Mossos recomiendan que, ante la mínima sospecha, recopilen la máxima información del perfil del usuario y presenten una denuncia en cualquier comisaría, y que nunca se hagan pagos ni transferencias bancarias a personas desconocidas.