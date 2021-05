De la Fuente: "Hacer un medicamento es más caro que llevar un cohete a la Luna"

El biotecnólogo gallego César de la Fuente Núñez, Premio Fundación Princesa Girona de Investigación Científica 2021, trabaja en el desarrollo de nuevos antibióticos por ordenador porque, sostiene, "desarrollar un medicamento hoy en día cuesta mucho dinero, más que el presupuesto de la NASA para llevar un cohete a la Luna".



De la Fuente Núñez (A Coruña, 1986) es catedrático de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) y augura que la inteligencia artificial tendrá un papel importante en el desarrollo de nuevos fármacos en una década, por lo que los ordenadores serán entrenados en la producción de moléculas que tengan las propiedades necesarias para este fin.



Coruñés de As Lagoas, este joven científico estudió en un instituto de la ciudad y después se fue a la universidad en León, hizo el doctorado en Vancouver, investigó en Boston y finalmente lo reclutaron en Filadelfia. En 2020 fue nombrado el Mejor Investigador Joven de Estados Unidos por la American Chemical Society.



Actualmente trabaja en el desarrollo de antibióticos por ordenador a partir de moléculas que existen en la naturaleza, para que puedan atacar a bacterias cada vez más resistentes, de manera que se pueda lograr "de manera más barata y rápida".



Avisa de que las superbacterias resistentes a los antibióticos podrían matar a diez millones de personas al año en 2050, una "pandemia silenciosa", por lo que incide en la importancia de desarrollar nuevos medicamentos y de "dar visibilidad" a esta situación.



"Que los gobiernos se pongan las pilas y a la vez inviertan en investigación dirigida a crear nuevos antibióticos para contrarrestar estas superbacterias", sostiene el biotecnólogo.



En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, considera que se han desarrollado las vacunas en poco tiempo, un año frente a los diez de media que se tarda en conseguirlo, lo que califica de "hito" sin olvidar que la tecnología que hizo posible la vacuna, el ARN mensajero, cuyos descubridores trabajan en su universidad, se investiga desde hace 20 años.



En Filadelfia, donde De la Fuente reside con su pareja, el 70 % de la población está vacunada, por lo que insiste en que es fundamental que la gente se vacune para lograr la inmunidad de rebaño junto a la que ya ha pasado la enfermedad.



El que no haya vacunas suficientes en algunos países para que la población se inmunice más rápido "es otro problema tremendo", continúa, ya que el 75 % de las vacunas disponibles las han comprado diez países, detalla.



"Es un tema de equidad, de ética", añade De la Fuente, que trabaja de ocho a seis en la universidad y después dedica su tiempo libre a leer, hacer deporte y cocinar con su pareja.



Este científico coruñés asegura que estamos preparados para poder erradicar una nueva pandemia "lo antes posible" con las herramientas y tecnología que existen para que no alcance la magnitud de la actual.



Aunque reconoce estar contento en la universidad de Pensilvania, César de la Fuente confiesa que "necesita" volver a A Coruña a visitar a su familia ya que lleva dos años sin verla; también dice que se vería profesionalmente de vuelta en España, donde se formó "gracias al dinero de todos los contribuyentes".



"Me gustaría revertir esa confianza y poder ayudar a España, a A Coruña y a Galicia de alguna manera, la educación que tenemos es algo que te abre los ojos cuando viajas; en Estados Unidos estudiar la carrera en muchas universidades cuesta 66.000 euros al año, tenemos que valorar lo que tenemos en España", alienta.



Pide también al Gobierno español que invierta "en ciencia de verdad" y que "tenga en cuenta que la ciencia no es algo cortoplacista, los resultados no se obtienen en dos días".



A los más jóvenes les invita a que estudien ciencia y "no solo sueñen con ser futbolistas, actrices o cantantes", y que "en 15 años nos saquen de la próxima" pandemia, que logren "ser los héroes del mañana".