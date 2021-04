Piden una normativa para hamacas al conocerse casos de accidentes mortales

Cargando el reproductor....

Una familia de Blanes (Girona), que perdió a su hija de 16 años el verano de 2017 en un alojamiento de Mallorca al desplomarse la columna a la que estaba atada la hamaca en la que se encontraba en aquel momento, impulsa una normativa que regule estos elementos al conocer un nuevo caso.



El abogado que representa a los padres y hermano de la víctima en el procedimiento judicial que se sigue por el accidente, Quim Torrecillas, ha explicado a EFE que se ha iniciado esta campaña en favor de una regulación después de que este año se haya producido un nuevo siniestro.



Esta vez, el fallecido ha sido un vecino de Torredembarra (Tarragona) que también se encontraba de vacaciones en una casa que había alquilado este mes de abril en Sant Miquel de Campmajor (Girona).



Torrecillas subraya que se demuestra que el caso de la menor de Blanes "no fue fortuito" y ha detallado que una columna está concebida para soportar pesos verticales, "pero con una fuerza horizontal como la de la hamaca se viene abajo".



"La familia pide que la administración regule y llame la atención a todos los hosteleros para que no anclen este tipo de elementos de esta manera", ha detallado el letrado.



Torrecillas ha asumido el encargo de trasladar esa solicitud a la administración, "en este caso la autonómica, que es la competente", por lo que estudia actualmente el caso antes de trasladar el informe y la petición al Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat.



Mientras, el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca ha dispuesto la apertura de juicio oral por el caso de la menor de Blanes y da por formulada la acusación contra la responsable del alojamiento, Marta C., según consta en el auto al que ha tenido acceso Efe.



El auto detalla que se le acusa de un delito de homicidio por imprudencia y otro de lesiones por imprudencia grave.



La procesada se encuentra en libertad provisional, aunque se le ha requerido a ella y a la compañía de seguros del establecimiento como responsable civil directo una fianza de 30.000 euros para cubrir posibles responsabilidades.