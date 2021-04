Detenida una pareja que obtuvo 500.000 euros al alquilar pisos para uso turístico

Los Mossos d'Esquadra han detenido por estafa a una pareja que se dedicaba a alquilar pisos por meses en Barcelona a sus propietarios, con documentación falsa, para ponerlos después en el mercado de los apartamentos turísticos, una operativa con la que obtuvo unos beneficios de unos 500.000 euros.



Según han informado hoy los Mossos, con esta modalidad delictiva, en cinco años los detenidos habían conseguido obtener un parque de diecisiete pisos dedicados al realquiler a turistas, todos ubicados en el distrito barcelonés del Eixample.



Por su parte, los propietarios de los pisos han tenido unas pérdidas de 149.712 euros, tanto por el impago de las mensualidades como por los costes judiciales de la recuperación de los inmuebles.



Los detenidos son una mujer de 36 años y un hombre de 35, ambos de nacionalidad rusa y vecinos de Cambrils (Tarragona), que han sido acusados de los delitos de estafa, falsificación documental, uso de documento falso y usurpación de estado civil.



En la mayoría de casos quien arrendaba el piso era el hombre, que se presentaba ante los propietarios con el supuesto propósito de hacer un uso particular habitual y que utilizaba documentación falsa para enmascarar su identidad real.



Tras firmar el contrato de arrendamiento, la pareja ponía los pisos en el mercado de alquiler turístico, sin que los propietarios tuvieran conocimiento de ello y saltándose los trámites administrativos que regulan esta actividad.



Con ello, la pareja obtenía un rendimiento económico inmediato por el precio que los alquileres turísticos tienen en el mercado, muy superior al de uso particular en régimen de alquiler mensual, aparte de que no abonaban ninguna de las tasas ni impuestos que se generan por esta actividad.



Además, en la mayoría de los casos tampoco satisfacían el alquiler a sus los propietarios, que junto a la pérdida de ingresos debían iniciar un proceso judicial para poder recuperar las viviendas.



La pareja fue detenida en su domicilio de Cambrils y este miércoles pasó a disposición del juez, que decretó la libertad con cargos para ambos.