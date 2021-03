Localizado un recinto para peleas de gallos con 27 personas dentro

Cargando el reproductor....

Agentes de la Policía Nacional han localizado en un chalé del barrio de Villafranqueza de Alicante un recinto en el que se organizaban peleas de gallos y en el que estaban congregadas unas 27 personas, entre ellas tres menores de edad, sin mantener distancias de seguridad ni llevar mascarillas.

En la intervención se han levantado 72 actas por no portar mascarilla, no guardar la distancia de seguridad y exceder el número de personas congregadas no convivientes. Además, se han interpuesto ocho actas por tenencia de armas y sustancias estupefacientes, según ha informado la Policía en un comunicado.

Un aviso a través de la aplicación 'Alertcops' alertó a la Policía de la posible celebración de peleas ilegales de gallos en un chalé del barrio de Villafranqueza. Inmediatamente, varias patrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y de la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana se personaron en el lugar donde observaron congregadas a 27 personas.

En el lugar, tenían dos gallos preparados para la pelea y un ring construido específicamente para realizar peleas de estos animales, que habían sido mutilados para ser más eficientes contra sus contrincantes.

Una vez se personaron los agentes en el lugar, pusieron a salvo a los animales y sancionaron a los organizadores y a los asistentes al evento, puesto que ninguno de ellos llevaba mascarilla ni guardaba la distancia de seguridad. Entre las personas congregadas había tres menores de entre 10 y 14 años, uno de ellos con gran cantidad de dinero fraccionado.

Los gallos fueron intervenidos y puestos a disposición de la protectora de animales. Sobre los promotores del evento, se ha realizado un expediente de comunicación a las Consejerías de Juego, Sanidad y Agricultura para sanción. La investigación sigue abierta para tratar de localizar otros lugares donde se realice esta actividad ilegal.