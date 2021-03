La semana acaba con lluvias en el norte, nieve en Pirineos y sol en el resto

Cargando el reproductor....

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, domingo, lluvias y chubascos en el norte de Galicia, Cantábrico, Pirineos y norte de Navarra, nevadas significativas en el entorno del valle de Arán y poco nuboso o despejado en el resto del país.



Las precipitaciones serán más abundantes en el Cantábrico interior y norte de Navarra, y en forma de nieve por encima de unos 1.000/1.400 metros bajando durante el día en Pirineos a 900/1.200 metros; Aemet señala que también podría llover débilmente en el resto de Galicia, alto Ebro, Guadarrama, sistema Ibérico oriental y en el nordeste de Cataluña.



Brumas matinales en montaña en la mitad norte peninsular y bancos de niebla en el suroeste de la meseta Norte.



En la península, las temperaturas nocturnas suben en la mitad norte y zona centro, mientras que las diurnas ascienden en el oeste y bajan en el tercio nordeste, y pocos cambios en el resto con heladas dispersas en montaña de la mitad norte y sierras del sudeste, más intensas en Pirineos.



El viento soplará del norte o noroeste en el nordeste peninsular y Baleares, con intervalos de fuerte en el bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán y, al final del día, en Menorca; en el Estrecho y litoral de Alborán soplará levante y flojo en el resto del país, más intenso en litorales, predominando la componente norte.





Predicción por comunidades autónomas



.- GALICIA: nubes bajas, con lluvias débiles y dispersas o lloviznas ocasionales durante la madrugada. Disminución gradual de la nubosidad hasta quedar al final de la tarde poco nuboso o despejado. Brumas matinales en zonas altas de Ourense y sureste de Lugo, pudiendo darse también en el extremo este de Pontevedra. Temperaturas sin cambios significativos en el norte y en aumento ligero en el sur, con mínimas que se esperan al final del día. Heladas débiles y dispersas en cotas altas del este de Ourense. Viento flojo de norte y noroeste, rolando a nordeste algo más intenso en el litoral al sur de Fisterra por la tarde y tendiendo a variable al final de la jornada en Lugo y Ourense.



.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: lluvias débiles, y más probables durante la primera mitad del día, disminuyendo la nubosidad durante la tarde y noche hasta escampar y quedar poco nuboso o con intervalos nubosos. Cota de nieve sobre 1.100-1.300 metros. No se descartan brumas matinales en el extremo sur. Temperaturas mínimas sin cambios en la mitad occidental y en aumento en la oriental y máximas con pocos cambios en la mitad oeste y en descenso en la este. Heladas débiles y dispersas en cotas altas de la Cordillera. Viento flojo de norte y noroeste, más intenso en el litoral durante la primera mitad del día, y variable al final de la jornada.



.- CANTABRIA: lluvias, más intensas y generalizadas en la mitad norte y de madrugada y que remitirán a lo largo de la tarde al tiempo que se abren claros, quedando sólo de forma débil y dispersa en zonas de montaña de la mitad oriental. Brumas y probables nieblas matinales en zonas altas por nubosidad de retención. Cota de nieve en descenso de 1.500 a 1.200 metros. Temperaturas mínimas en aumento, más acusado hacia el interior, y máximas en descenso. Heladas en cumbres de la Cordillera. Vientos del noroeste, con intervalos de fuerte en el litoral.



.- PAÍS VASCO: lluvias, más intensas y frecuentes en la mitad norte y de madrugada y que remitirán a lo largo de la tarde al tiempo que se abren claros, aunque persistirán en el extremo oriental de Guipúzcoa. Brumas y probables nieblas matinales en zonas altas por nubosidad de retención. Temperaturas mínimas en aumento, más acusado hacia el interior y máximas en descenso. Vientos del noroeste, con intervalos de fuerte en el litoral.



.- CASTILLA Y LEÓN: en el extremo norte y noreste nuboso o cubierto con precipitaciones, en general débiles y sobre todo en el entorno de la Cantábrica, remitiendo al final. Cota de nieve: 1.400 a 1.000 metros. En el resto poco nuboso, con nubosidad baja matinal que puede dar lugar a brumas y nieblas, sobre todo en el suroeste. Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en el norte, y máximas en descenso en el noreste y en ascenso en el oeste. Heladas débiles en zonas altas. Vientos del oeste tendiendo al norte y noreste.



.-COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: precipitaciones débiles, más frecuentes e intensas en la vertiente cantábrica. Las precipitaciones remitirán por la tarde de oeste a este aunque persistirán en zonas de montaña. Brumas matinales y bancos de niebla por nubosidad de retención en zonas altas. Cota de nieve en descenso de 1.400 a 1000 metros. Temperaturas mínimas en aumento, localmente notable en el centro de la Comunidad y en la Ribera del Ebro, y máximas en descenso. Heladas débiles en cumbres de los Pirineos. Vientos del noroeste, con intervalos de cierzo fuerte en la Ribera durante las horas centrales.



.- LA RIOJA: precipitaciones débiles. Cota de nieve: 1.300 a 1.100 metros. Nubosidad baja matinal que puede dar lugar a brumas y nieblas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Heladas débiles en la Ibérica. Vientos del norte en la Sierra y del noroeste en el Valle.



.- ARAGÓN: en el Pirineo, nuboso o cubierto con precipitaciones localmente persistentes en la divisoria y cota de nieve entre 900 y 1.100 metros. En el resto, nuboso por la mañana tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso, localmente notable en la provincia de Teruel. Heladas débiles en el Pirineo y en la Ibérica de Teruel. Viento del noroeste moderado en el valle del Ebro y Pirineos, con rachas muy fuertes en la divisoria, y flojo a moderado en la Ibérica.



.- CATALUÑA: en el Pirineo, cielo nuboso con precipitaciones localmente persistentes en zonas occidentales. En el resto, poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos por nubosidad de evolución diurna, que dejarán probables chubascos en el nordeste y litoral central durante la segunda mitad del día. Cota de nieve entre 900 y 1.100 metros en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad oeste, o sin cambios significativos en el nordeste; máximas en descenso en el Pirineo y nordeste y pocos cambios en el resto. Heladas en el Pirineo. En la provincia de Barcelona e interior de Girona, viento variable flojo; en el resto, viento del norte y noroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes en Tarragona, Pirineos y el Ampurdán.



.- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero y máximas en ascenso ligero. Heladas débiles en zonas altas de Gredos. Vientos del norte y noreste, flojos en general.



.- COMUNIDAD DE MADRID: despejado, salvo en la Sierra, durante la primera mitad del día con intervalos de nubes bajas, que se extenderán al resto de la Comunidad durante las horas centrales para volver a cielos despejados a lo largo de la tarde. No se descartan bancos de niebla matinales en cotas altas de la Sierra. Temperaturas mínimas en ascenso, en general ligero, y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en las zonas más elevadas de la Sierra. Viento flojo del norte y noroeste, con algunos intervalos más intensos en las zonas de mayor elevación de la Sierra de madrugada, y tendiendo a norte y noreste por la tarde.



.- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso o despejado, salvo en Guadalajara, Cuenca y mitad noreste de Toledo donde aumentará a intervalos de nubosidad baja durante las horas centrales, para volver a cielos poco nubosos o despejados a lo largo de la tarde. No se descarta algún banco de niebla matinal en las zonas más altas de las sierras de Guadalajara. Temperaturas mínimas en ascenso, que será ligero o sin cambios en el oeste de Toledo y sureste de Ciudad Real y de Albacete, y máximas en descenso en Guadalajara y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en zonas de sierra de las provincias del este, y de manera dispersa en la Alcarria. Viento flojo del norte con algunos intervalos más intensos en el tercio este de la Comunidad durante la mañana.



.- COMUNIDAD VALENCIANA: despejado, con algunos intervalos de nubosidad de evolución en la mitad norte en horas centrales y en el norte de Alicante por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso en Castellón y en ligero descenso en la mitad sur; máximas en descenso en el interior de Castellón y en ligero ascenso en Alicante. Viento del oeste flojo por la mañana, aumentando en el extremo norte a noroeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes, y tendiendo a flojo variable en el resto por la tarde.



.- REGIÓN DE MURCIA: poco nubosos o despejado. Brumas matinales en el Campo de Cartagena, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas con pocos cambios, salvo máximas en ascenso en el litoral. Vientos de noroeste, girando por la tarde del este.



.- ILLES BALEARS: intervalos nubosos, y en Mallorca baja probabilidad de alguna precipitación débil ocasional a partir de la tarde. Brumas matinales. Temperaturas nocturnas sin cambios o en ligero ascenso y diurnas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste tendiendo durante la mañana a norte.



.- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en la mitad occidental. Brumas en el litoral mediterráneo, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas con pocos cambios, o localmente en descenso en el litoral mediterráneo; máximas en ascenso en el extremo occidental, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en zonas altas del interior oriental. Vientos del norte en el tercio occidental, y variables flojos en el resto tendiendo a este en el litoral. En el Estrecho, viento variable flojo, tendiendo por la tarde a levante y arreciando.



.- CANARIAS: nuboso, en general, tendiendo durante la mañana a intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas, y a poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas, en el resto de zonas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado a flojo en costas, con predominio del régimen de brisas en las orientadas al sur y oeste. En medianías y cumbres, viento flojo variable.