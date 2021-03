La importancia de las asesorías para autónomos y empresas

Se trata de profesionales que requieren de una ayuda externa para poder llevar a cabo un gran número de tareas imprescindibles en su día a día, de ahí que cada vez cobren más importancia las asesorías para ellos.

Es evidente que, los asesores, a medida que han ido pasando los años, se han convertido en piezas clave para las empresas y los autónomos, principalmente. Esto es así porque estos colectivos, deben llevar a cabo un gran número de tareas al día o el mes que, no siempre son fáciles de controlar. Sobre todo, en el terreno de la facturación, las asesorías cobran un especial protagonismo, teniendo en cuenta que autónomos y empresarios no pueden dedicarse de lleno a realizar estos cálculos, además de que no son expertos en la materia.

Teniendo en cuenta este contexto y para que no haya problemas en el futuro, lo ideal es que este tipo de colectivos contraten los servicios de profesionales del sector para que realicen estas labores, así, por ejemplo, una asesoría Málaga o de cualquier otro rincón de España, puede ser de gran ayuda.

¿En qué momento se debe contratar una asesoría?

Tal y como aseguran los expertos en el sector, tanto autónomos como empresas deben contratar los servicios de una asesoría desde el primer momento que entran dentro de estos colectivos. De esta forma, se garantizan que no tendrán problemas fiscales, económicos, jurídicos o de otra índole que pueda afectarles. No hay que olvidar que, desde que se inicia la actividad, estos profesionales se ven obligados a cumplir una serie de normativas y leyes y, por tanto, el hecho de contar con la ayuda de buenos asesores será un valor añadido, ya que no todo el mundo tiene estos conocimientos, y mucho menos cuando se da comienzo en todo esto.

Es importante decir que, en muchas ocasiones, tanto los empresarios primerizos como los trabajadores autónomos deciden llevar las riendas de estas actividades tributarias por su cuenta, algo que, si no se tienen conocimientos, es un verdadero error. De ahí que una asesoría de autónomos y de empresas cobre especial protagonismo en todo esto. Asimismo, deben encargarse de todos los trámites relacionados con la Seguridad Social, algo que también es esencial y para lo que se deben evitar errores. A todo ello, hay que sumarle que las normativas en cuanto a todo esto, va cambiando de manera constante y hay que estar permanentemente actualizado con el tema.

¿Qué hacen las asesorías?

Como ya se ha mencionado, las asesorías son de gran ayuda tanto para autónomos como para empresas, sobre todo si estas se enmarcan dentro de lo que se conoce como pymes. En este sentido, se pueden destacar algunas de las funciones principales que realizan y que son imprescindibles para estos colectivos.

Informar

Se trata de una de las funciones principales, las asesorías informan en todo momento a sus clientes de las normativas y leyes que deben cumplir, a la par que ayudan a que puedan beneficiarse de subvenciones, en el caso de que las hubiera.

Guiar

Tal y como su nombre indica, las asesorías deben asesorar a los usuarios, es decir, dar consejos para que todas las prácticas que lleven a cabo, se realicen en base a la legalidad establecida. Además, una asesoría jurídica en Málaga también es de gran ayuda para intentar que autónomos y empresas paguen menos a la Seguridad Social o a Hacienda, entre otros organismos.

Procedimientos

Por supuesto, otra de las funciones principales de las asesorías es llevar a cabo todo tipo de trámites en relación a sus clientes. Gestiones que suelen ser complicadas si no se tienen los conocimientos suficientes, al igual que si no se saben utilizar bien las herramientas y recursos.

Resolución

Claro está, estos expertos deben aportar soluciones inmediatas a los clientes, sobre todo en el caso de que se presente algún problema de improviso. Todo ello en base a las necesidades de cada uno, de ahí que sea esencial que la asesoría cuente con un equipo de expertos multidisciplinar.

Recursos

Finalmente, las asesorías deben contar con todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo todos los trámites que hagan falta, así como poner en marcha dichos procedimientos.