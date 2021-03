El Presunto asesino de El Molar mató a su mujer e hija y se suicidó

Cargando el reproductor....

El hombre que presuntamente ha matado a su mujer y a su hija de 10 años en la localidad madrileña de El Molar disparó contra sus víctimas la noche de este lunes y en la mañana del martes quiso quemar la casa y después se suicidó.



Así lo han indicado a Efe fuentes de la investigación, que han precisado que el hombre no cuenta con denuncias previas por violencia machista ni en la base de datos de VioGen figura nada relacionado con él ni con su pareja.



Las fuentes han indicado que el hombre descerrajó un tiro en el pecho a cada una de sus víctimas, mientras que él se disparó en la cara.



Este martes, el hombre ha intentado quemar la casa, donde los Bomberos han encontrado tres focos de incendio: en la cocina y en dos dormitorios, pero los cuerpos no estaban en esas dependencias.



La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones y, de momento, no descarta ninguna hipótesis, aunque lo indicios apuntan a un nuevo caso de violencia machista.